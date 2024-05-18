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Ударные БпЛА изменили курс — какие области Украины под угрозой сейчас

18 мая 2024 03:16
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Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, ночью 18 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, ночью 18 мая, объявили в пяти областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Сумская, Полтавская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, сохраняется угроза применения ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 03:12 18 мая

Что известно о воздушной тревоге ночью 18 мая

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 01:24, а в Полтавской области — в 01:26. В 01:29 военные предупредили, что ударные БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавской области. В 01:35 началась воздушная тревога в Харьковской области.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Впоследствии тревога также распространилась на Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области, однако по состоянию на 03:12 в этих областях уже дали отбой. В 02:51 в Воздушных Силах ВС Украины отметили, что атака ударных БпЛА продолжается: беспилотники в Харьковской и Полтавской области держат западный курс, а дроны в Кировоградской области летят в Винницкую область.

Ударные БпЛА изменили курс, какие области Украины под угрозой сейчас - фото 3
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 02:49 объявили воздушную тревогу в Винницкой области, а в 03:11 — в Днепропетровской области.

Обновлено: В 03:23 военные предупредили, что БпЛА из Харьковской области движутся на Днепропетровскую область, а беспилотники из Винницкой области держат северо-западный курс.

Ударные БпЛА изменили курс, какие области Украины под угрозой сейчас - фото 4
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 03:29 объявили воздушную тревогу в Николаевской области.

Ударные БпЛА изменили курс, какие области Украины под угрозой сейчас - фото 5
Карта воздушных тревог на 03:29 18 мая

Обновлено: В 03:51 тревога распространилась на Житомирскую область. В 03:52 дали отбой в Полтавской и Сумской областях, а в 03:53 — в Харьковской и Днепропетровской областях.

Ударные БпЛА изменили курс — какие области Украины под угрозой сейчас - фото 6
Карта воздушных тревог по состоянию на 03:53 18 мая

Военные отметили, что БпЛА с Винницкой области курсируют в Житомирскую область, а новая группа беспилотников с юга летит через Николаевскую область в северном направлении.

Ударные БпЛА изменили курс — какие области Украины под угрозой сейчас - фото 7
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, ночью 18 мая воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА объявляли во многих областях Украины, в частности, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Также мы сообщали, что во время ночной воздушной тревоги, 18 мая, в городе Миргороде Полтавской области раздались взрывы. ОВА и городские власти этот обстрел пока не комментировали.

война
беспилотники
воздушная тревога
опасность
война в Украине

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