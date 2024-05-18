Воздушная тревога сейчас, ночью 18 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА

Ударные БпЛА изменили курс — какие области Украины под угрозой сейчас
Воздушную тревогу сейчас, ночью 18 мая, объявили в пяти областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Сумская, Полтавская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.
Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, сохраняется угроза применения ударных БпЛА.
Что известно о воздушной тревоге ночью 18 мая
Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 01:24, а в Полтавской области — в 01:26. В 01:29 военные предупредили, что ударные БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавской области. В 01:35 началась воздушная тревога в Харьковской области.
Впоследствии тревога также распространилась на Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области, однако по состоянию на 03:12 в этих областях уже дали отбой. В 02:51 в Воздушных Силах ВС Украины отметили, что атака ударных БпЛА продолжается: беспилотники в Харьковской и Полтавской области держат западный курс, а дроны в Кировоградской области летят в Винницкую область.
В 02:49 объявили воздушную тревогу в Винницкой области, а в 03:11 — в Днепропетровской области.
Обновлено: В 03:23 военные предупредили, что БпЛА из Харьковской области движутся на Днепропетровскую область, а беспилотники из Винницкой области держат северо-западный курс.
Обновлено: В 03:29 объявили воздушную тревогу в Николаевской области.
Обновлено: В 03:51 тревога распространилась на Житомирскую область. В 03:52 дали отбой в Полтавской и Сумской областях, а в 03:53 — в Харьковской и Днепропетровской областях.
Военные отметили, что БпЛА с Винницкой области курсируют в Житомирскую область, а новая группа беспилотников с юга летит через Николаевскую область в северном направлении.
Напомним, ночью 18 мая воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА объявляли во многих областях Украины, в частности, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
Также мы сообщали, что во время ночной воздушной тревоги, 18 мая, в городе Миргороде Полтавской области раздались взрывы. ОВА и городские власти этот обстрел пока не комментировали.
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