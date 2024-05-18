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Ударні БпЛА змінили курс — які області України під загрозою зараз

18 травня 2024 03:16
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, уночі 18 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу зараз, уночі 18 травня, оголосили у п'ятьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Сумська, Полтавська, Харківська, Вінницька та Дніпропетровська області.

Як повідомили у Повітряних Силах ЗС України, зберігається загроза застосування ударних БпЛА.

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Ударні БпЛА змінили курс — які області України під загрозою зараз - фото 1
Карта повітряних тривог станом на 03:12 18 травня

Що відомо про повітряну тривогу вночі 18 травня

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 01:24, а в Полтавській області — о 01:26. О 01:29 військові попередили, що ударні БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавської області. О 01:35 почалася повітряна тривога в Харківській області.

Україну знову атакують ударні БпЛА — які області в небезпеці - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Згодом тривога також поширилася на Одеську, Миколаївську та Кіровоградську області, однак станом на 03:12 у цих областях вже дали відбій. О 02:51 в Повітряних Силах ЗС України зазначили, що атака ударних БпЛА триває: безпілотники на Харківщині та Полтавщині тримають західний курс, а дрони в Кіровоградській області летять на Вінниччину.

Ударні БпЛА змінили курс — які області України під загрозою зараз - фото 3
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 02:49 оголосили повітряну тривогу у Вінницькій області, а о 03:11 — у Дніпропетровській області.

Оновлено: О 03:23 військові попередили, що БпЛА з Харківщини рухаються на Дніпропетровщину, а безпілотники з Вінницької області тримають північно-західний курс.

Ударні БпЛА змінили курс — які області України під загрозою зараз - фото 4
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 03:29 оголосили повітряну тривогу в Миколаївській області.

Ударні БпЛА змінили курс — які області України під загрозою зараз - фото 5
Карта повітряних тривог станом на 03:29 18 травня

Оновлено: О 03:51 тривога поширилася на Житомирську область. О 03:52 дали відбій у Полтавській і Сумській областях, а о 03:53 — у Харківській і Дніпропетровській областях.

Ударні БпЛА змінили курс — які області України під загрозою зараз - фото 6
Карта повітряних тривог станом на 03:53 18 травня

Військові зазначили, що БпЛА з Вінницької області курсують на Житомирщину, а нова група безпілотників із півдня летить через Миколаївську область у північному напрямку.

Ударні БпЛА змінили курс — які області України під загрозою зараз - фото 7
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, уночі 18 травня повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА оголошували в багатьох областях України, зокрема, у Сумській, Полтавській, Харківській, Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Також ми повідомляли, що під час нічної повітряної тривоги, 18 травня, у місті Миргород Полтавської області пролунали вибухи. ОВА та міська влада цей обстріл поки що не коментували.

війна
безпілотники
повітряна тривога
небезпека
війна в Україні

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