Военная помощь ЕС для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir/Reuters

Венгрия блокирует предоставление военной помощи ЕС для Украины. Речь идет о 5 миллиардах евро. Будапешт отказывается подписывать ряд правовых актов Евросоюза. Чтобы Украина получила соответствующую помощь, документы должны быть подписаны всеми членами ЕС.

Об этом в понедельник, 27 мая, заявил Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Укринформ".

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Это не финансовая проблема, это проблема человеческих жизней

Официальный Будапешт настаивает, чтобы его взносы в Европейский фонд мира не тратились на военную, в том числе нелетальную, помощь Украине. В то же время, чтобы воспользоваться ресурсами фонда, страны ЕС должны принять решение единогласно.

"Это семь правовых текстов, которые позволят мобилизовать ресурсы для оказания военной поддержки Украине. Все говорят, что мы не выполняем наши обязательства, не делаем это вовремя. У меня есть семь правовых документов, ожидающих принятия, чтобы мобилизовать около 5 миллиардов военной поддержки для Украины. Эта задержка может измеряться человеческими жизнями. Это не финансовая проблема, это проблема человеческих жизней", — подчеркнул Боррель.

У любого члена ЕС могут быть правомерные причины, чтобы с чем-то не соглашаться, но, по словам главы дипломатии ЕС, должно быть понимание веса вопросов, которые пока не могут быть решены из-за такого несогласия.

Напомним, Европейский союз согласовал санкции против девяти иранских компаний. Также под санкции попали некоторые должностные лица исламской страны, в том числе министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани.

Ранее мы сообщали, что, согласно заявлению Парламентской ассамблеи НАТО, страны Альянса должны ускорить предоставление Украине критически важного оружия.