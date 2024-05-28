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Угорщина блокує військову допомогу ЄС для України — Боррель

28 травня 2024 03:44
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Військова допомога ЄС для України
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Угорщина блокує надання військової допомоги ЄС для України. Йдеться про 5 мільярдів євро. Будапешт не хоче підписувати низку правових актів Євросоюзу. Аби Україна отримала відповідну допомогу, документи мають підписати всі члени ЄС. 

Про це у понеділок, 27 травня, заявив Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, пише "Укрінформ"

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Це не фінансова проблема, це проблема людських життів

Офіційний Будапешт наполягає, щоб його внески в Європейський фонд миру не витрачались на жодну військову, у тому числі нелетальну, допомогу Україні. Водночас, щоб скористатися ресурсами фонду, країни ЄС повинні ухвалити це рішення одностайно. 

"Це сім правових текстів, які дозволять мобілізувати ресурси для надання військової підтримки Україні. Всі говорять, що ми не виконуємо наші зобов’язання, не робимо це вчасно. Я маю сім правових документів, які чекають на ухвалення, щоб мобілізувати близько €5 мільярдів військової підтримки для України. Ця затримка може вимірюватися людськими життями. Це не фінансова проблема, це проблема людських життів", — наголосив Боррель.

Він підкреслив, що будь-який член ЄС може мати правомірні причини, щоб із чимось не погоджуватися, але має бути розуміння ваги питань, які наразі не можуть бути вирішені через таку незгоду.

Нагадаємо, Європейський союз узгодив санкції проти дев'яти іранських компаній. Також під санкції потрапили деякі посадовці ісламської країни, у тому числі міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Аштіані.

Також ми повідомляли, що згідно з заявою Парламентської асамблеї НАТО, країни Альянсу повинні пришвидшити надання Україні критично важливої зброї.

війна
військова допомога
Угорщина
Жозеп Боррель
ЄС

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