Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Венгрия готовит провокационную встречу с военнопленными: в ГУР отреагировали arrow

Венгрия готовит провокационную встречу с военнопленными: в ГУР отреагировали

11 июня 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Венгрия готовит провокационную встречу с военнопленными: в ГУР отреагировали
Украинские военнопленные. Иллюстративное фото: Андрей Ермак
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Венгрии готовится пресс-конференция с украинскими пленными, где они должны раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ якобы за спасение. В ГУР уже отреагировали на это событие.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Читайте также:

Что известно о военнопленных

"На пресс-конференции пленные должны рассказывать, как их якобы принудительно мобилизовывали, в каких плохих условиях они воевали, как хорошее венгерское правительство и РПЦ и т.д. Такая публичная активность с критикой Украины и благодарностью к РПЦ была озвучена украинским пленным как обязательное условие вывоза из России", — рассказали в материале.

По источникам издания, с военнопленными нет связи, а их местонахождение неизвестно. Также они находятся под вооруженной охраной и не могут возвратиться в Украину.

Комментарий от ГУР

"Состоянием сейчас у нас нет информации о том, что факт произошел, что пленные уже на территории этой страны и на свободе. Поскольку Украина — это цивилизованное государство, то для нас главное — человек и жизнь. Надеемся, что в результате этих манипуляций со стороны государства-агрессора часть украинцев окажется на свободе", — заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он добавил, что Украина планирует провести переговоры со всеми участвовавшими в передаче военных сторонами с целью разъяснения деталей.

Напомним, что спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что правительство Украины не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами о передаче украинских пленных. Украина об этом узнала из заявлений вице-премьер-министра Венгрии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас