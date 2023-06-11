Венгрия готовит провокационную встречу с военнопленными: в ГУР отреагировали

Украинские военнопленные. Иллюстративное фото: Андрей Ермак

В Венгрии готовится пресс-конференция с украинскими пленными, где они должны раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ якобы за спасение. В ГУР уже отреагировали на это событие.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Что известно о военнопленных

"На пресс-конференции пленные должны рассказывать, как их якобы принудительно мобилизовывали, в каких плохих условиях они воевали, как хорошее венгерское правительство и РПЦ и т.д. Такая публичная активность с критикой Украины и благодарностью к РПЦ была озвучена украинским пленным как обязательное условие вывоза из России", — рассказали в материале.

По источникам издания, с военнопленными нет связи, а их местонахождение неизвестно. Также они находятся под вооруженной охраной и не могут возвратиться в Украину.

Комментарий от ГУР

"Состоянием сейчас у нас нет информации о том, что факт произошел, что пленные уже на территории этой страны и на свободе. Поскольку Украина — это цивилизованное государство, то для нас главное — человек и жизнь. Надеемся, что в результате этих манипуляций со стороны государства-агрессора часть украинцев окажется на свободе", — заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он добавил, что Украина планирует провести переговоры со всеми участвовавшими в передаче военных сторонами с целью разъяснения деталей.

Напомним, что спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что правительство Украины не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами о передаче украинских пленных. Украина об этом узнала из заявлений вице-премьер-министра Венгрии.