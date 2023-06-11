Угорщина готує провокативну зустріч із військовополоненими: у ГУР відреагували

Українські військовополонені. Ілюстративне фото: Андрій Єрмак

В Угорщині готується пресконференція з українськими полоненими, де вони мають розкритикувати Україну та подякувати РПЦ нібито за порятунок. У ГУР уже відреагували на цю подію.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Що відомо про військовополонених

"На пресконференції полонені повинні розказувати, як їх начебто примусово мобілізовували, в яких начебто поганих умовах вони воювали, який хороший угорський уряд і РПЦ тощо. Така публічна активність із критикою України та вдячністю до РПЦ була озвучена українським полоненим як обов'язкова умова вивезення з Росії", — розповіли в матеріалі.

За джерелами видання, із військовополоненими немає зв'язку, а їх місце перебування не відоме. Також вони перебуваються під озброєною охороною і не можуть повернутися в Україну.

Коментар від ГУР

"Станом на зараз у нас немає інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже на території цієї країни та на свободі. Оскільки Україна — це цивілізована держава, то для нас головне — людина та життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі", — заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Він додав, що Україна планує провести переговори з усіма сторонами, що брали участь у передачі військових, з метою роз'яснення деталей.

Нагадаємо, що речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що уряд України не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо передачі українських полонених. Україна про це дізналась із заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.