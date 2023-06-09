Скандал з передачею українських полонених Угорщині: реакція МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко. Фото: google.com

Уряд України не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо передачі українських полонених. Україна про це дізналась із заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Реакція МЗС

Ніколенко заявив, що Україна дізналася із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження. До МЗС України сьогодні було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

"Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених", — додав речник МЗС.

Реакція МЗС. Фото: скріншот

Що передувало

Декілька днів тому у ЗМІ почала ширитись інформація про передачу Росією Угорщині українських військовополонених. Згодом це підтвердилось на рівні публічних заяв угорських посадовців

Згодом віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Семьєн підтвердив, що російські окупанти передали Будапешту 11 українських військовополонених. Він не повідомив деталі, зіславшись на "інтереси справи і народу". Проте таку ж інформацію раніше повідомила Російська православна церква.

Нагадаємо, нещодавно керівниця центрального представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак розповіла, що в російському полоні залишилося ще понад 100 українських жінок. Це як цивільні, так і військовослужбовиці ЗСУ.