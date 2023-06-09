Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скандал з передачею українських полонених Угорщині: реакція МЗС arrow

Скандал з передачею українських полонених Угорщині: реакція МЗС

9 червня 2023 17:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скандал з передачею українських полонених Угорщині: реакція МЗС
Речник МЗС Олег Ніколенко. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уряд України не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо передачі українських полонених. Україна про це дізналась із заяв  віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко

Читайте також:

Реакція МЗС

Ніколенко заявив, що Україна дізналася із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження. До МЗС України сьогодні було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови. 

"Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених", — додав речник МЗС.

скріншот
Реакція МЗС. Фото: скріншот

Що передувало

Декілька днів тому у ЗМІ почала ширитись інформація про передачу Росією Угорщині українських військовополонених. Згодом це підтвердилось на рівні публічних заяв угорських посадовців 

Згодом віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Семьєн підтвердив, що російські окупанти передали Будапешту 11 українських військовополонених. Він не повідомив деталі, зіславшись на "інтереси справи і народу". Проте таку ж інформацію раніше повідомила Російська православна церква.

Нагадаємо, нещодавно керівниця центрального представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак розповіла, що  в російському полоні залишилося ще понад 100 українських жінок. Це як цивільні, так і військовослужбовиці ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB