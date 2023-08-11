Мобилизация в Украине — уклонистов собираются отправлять на общественные работы

Призыв офицеров запаса на военную службу. Фото: armyinform.com.ua

Согласно действующему украинскому законодательству, военнообязанные граждане, отказывающиеся от мобилизации, могут нести уголовную ответственность. Однако недавно в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому уклонистов предлагается привлекать к общественным работам и восстановлению страны.

Соответствующий документ о внесении изменений в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" зарегистрирован под номером 9566. Известно, что инициатором проекта закона является народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

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Сейчас законопроект предоставлен для ознакомления Верховной Радой.

Общественные работы вместо мобилизации — в чем суть законопроекта

Автор законопроекта предлагает привлекать к работе на экономику, от которой зависит обороноспособность, военнообязанных мужчин, которые по разным причинам не могут или не хотят воевать.

Заметим, фактически речь идет об уклонистах, которые сейчас по определенным причинам не являются в ТЦК для уточнения данных, отказываются от прохождения ВЛК, игнорируют мобилизационное распоряжение и всяческими правдами и не правдами пытаются избежать мобилизации.

Мазурашу уверяет, что армия нуждается в "мотивированных гражданах, которые готовы и физически, и морально воевать против оккупантов". Именно они способны эффективно защищать страну. Тогда как граждане, которых заставили мобилизоваться, могут стать на фронте источником лишних проблем.

"Это неоднократно отмечают и сами участники боевых действий, которые обращают внимание, что на передовую направляют немотивированных, мобилизованных принуждением граждан, которые на фронте приносят лишь лишние проблемы — они могут подвести подразделение, собратьев в ответственный момент, могут покинуть позицию, сбежать, сдаться в плен, или даже хуже", — говорится в пояснительной записке.

Украинские военные на фронте. Фото: Tyler Hicks/ The New York Times

Что ждет тех, кто откажется от мобилизации в случае принятия закона

Военнообязанные, которые будут отказываться от военной службы, будут привлечены к работе на предприятиях оборонного и других секторов экономики. Таких граждан также хотят направлять на общественно полезные работы на договорных условиях.

"Трудоспособных лиц военнообязанного возраста и состояния, которые не готовы воевать, будут мобилизовать для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, обеспечивающий функционирование национальной экономики в условиях военного положения", — говорится в документе.

Закон предусматривает и оплату труда. Она должна быть не меньше минималки. А для граждан, которые официально трудоустроены не менее 0,75 ставки.

Тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность и своевременно уплачивает предусмотренные законодательством налоги и сборы, предлагают не привлекать к оборонным работам.

Ранее мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Напомним, мы писали, какое наказание ждет мужчин-ВПЛ, которые не стали на учет в ТЦК.

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