Украина договорилась с Польшей о совместном производстве танковых снарядов

Уже подписали соответствующий меморандум

Украина договорилась Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм. Страна-соседка продолжает поддерживать Украину.

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

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Что известно о совместном производстве снарядов

"Вчера, во время официального визита Президента Украины в Польшу, соответствующий Меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя", — сообщил Камышин.

Он также добавил, что наращивание производства боеприпасов — главная задача Минстратегпрома в настоящее время. Как силами украинских предприятий, так и вместе с иностранными партнерами.

Напомним, 5 апреля Зеленский уехал с рабочим визитом в Польшу. Канцелярия президента Польши уважительно поздравила украинского президента, обратившись к главе государства на украинском языке.

Темы переговоров: военная помощь Украине, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО.

После возвращения в Киев Зеленский поделился фото со своей поездки в Польшу.