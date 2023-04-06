Україна домовилась з Польщею про спільне виробництво танкових снарядів
Україна домовилась Польщею про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм. Країна-сусідка продовжує підтримувати Україну.
Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.
Що відомо про спільне виробрництво снарядів
"Вчора, під час офіційного візиту Президента України до Польщі, відповідний Меморандум підписали генеральний директор українського державного холдингу та керівництво польського виробника", — повідомив Камишін.
Він також додав, що нарощування виробництва боєприпасів — головне завдання Мінстратегпрому на цей час. Як силами українських підприємств, так і спільно з іноземними партнерами.
Нагадаємо, 5 квітня Зеленський поїхав з робочим візитом до Польщі. Канцелярія президента Польщі шанобливо привітала українського президента, звернувшись до глави держави українською мовою.
Теми переговорів: військова допомога Україні, обговорення стратегії, а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО.
Після повернення у Київ Зеленський поділився фото зі своєї поїздки до Польщі.