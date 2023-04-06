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Україна домовилась з Польщею про спільне виробництво танкових снарядів

6 квітня 2023 13:56
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Вже підписали відповідний меморандум
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Україна домовилась Польщею про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм. Країна-сусідка продовжує підтримувати Україну. 

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

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"Вчора, під час офіційного візиту Президента України до Польщі, відповідний Меморандум підписали генеральний директор українського державного холдингу та керівництво польського виробника", — повідомив Камишін. 

Він також додав, що нарощування виробництва боєприпасів — головне завдання Мінстратегпрому на цей час. Як силами українських підприємств, так і спільно з іноземними партнерами.

Нагадаємо, 5 квітня Зеленський поїхав з робочим візитом до Польщі. Канцелярія президента Польщі шанобливо привітала українського президента, звернувшись до глави держави українською мовою.

Теми переговорів: військова допомога Україні, обговорення стратегії, а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО. 

Після повернення у Київ Зеленський поділився фото зі своєї поїздки до Польщі. 

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