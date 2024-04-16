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Украина допустила к эксплуатации 344 новейших образца вооружения за полгода, — Умеров

16 апреля 2024 23:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украина допустила к эксплуатации 344 новейших образца вооружения за полгода, — Умеров
Оборонительная промышленность. Иллюстративное фото: EPA
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что за первое полугодие 2024 года к эксплуатации допущено 344 новейших образца вооружения и военной техники (ОВТ), из которых 244 являются украинским производством. Министерство активно развивает Коалиции возможностей в рамках Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн).

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в колонке сайта Украинская правда.

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Производство украинского вооружения

По словам Умерова, Минобороны активно развивает Коалиции возможностей в рамках Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Эти коалиции стали эффективными площадками для усиления оборонной способности и принятия стратегических решений.

Умеров перечислил развитые коалиции, включая Коалицию воздушных сил, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерии, бронетанковой техники и маневренности, морских возможностей, IT, разминирования и дронов.

В марте к дроновой коалиции присоединились несколько стран-партнеров, что позволило сделать значительный шаг в развитии этого направления. С помощью этих коалиций Украина получает больше артиллерийских снарядов, ракет для противовоздушной обороны и дронов.

Министерство обороны Украины работает над упрощением бюрократических процедур для допуска новой техники в эксплуатацию. Для этого установлен срок до 20 дней на процесс допуска, но рассматривается возможность уменьшения этого срока.

"МОУ объединило более 500 украинских разработчиков в сообщество инноваторов. Все это для оперативного внедрения инноваций в сфере обороны, прямого контакта разработчиков с военными. Первые проекты уже получают финансирование на тестирование и масштабирование. Так ищем асимметричный ответ на действия врага – объединяя инженеров, изобретателей воинов, производящих "смерть врагам" на ежедневной основе", — подчеркнул министр.

Напомним, Украина и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных материалов. В Минобороны отметили, что новая договоренность станет действенным механизмом усиления сотрудничества в военной отрасли, открывает путь к оказанию еще большей поддержки со стороны Британии и привлечению наиболее прогрессивных британских технологий для обороны Украины.

Также мы писали, что Украина смогла в десять раз увеличить производство беспилотников дальностью 1000 километров . Если это производство будет масштабировано, БПЛА де-факто превратится в оружие   сдерживание, ведь врагу придется дважды подумать, прежде чем атаковать Украину ракетами.

оружие
военная техника
боеприпасы
Умеров

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