Україна допустила до експлуатації 344 новітніх зразків озброєння за півроку, — Умєров

Оборонна промисловість. Ілюстративне фото: EPA

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що за перше півріччя 2024 року до експлуатації допущено 344 новітніх зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких 244 є українського виробництва. Міністерство активно розбудовує Коаліції спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн).

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у колонці для сайту Українська правда.

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За словами Умєрова, Міноборони активно розбудовує Коаліції спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Ці коаліції стали ефективними майданчиками для посилення оборонної спроможності та прийняття стратегічних рішень.

Умєров перерахував розвинуті коаліції, включаючи Коаліцію повітряних сил, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, артилерії, бронетанкової техніки та маневреності, морських спроможностей, IT, розмінування та дронів.

У березні до дронової коаліції приєдналося декілька країн-партнерів, що дозволило зробити значний крок у розвитку цієї напряму. За допомогою цих коаліцій Україна отримує більше артилерійських снарядів, ракет для протиповітряної оборони та дронів.

Міністерство оборони України працює над спрощенням бюрократичних процедур для допуску нової техніки до експлуатації. Для цього встановлено термін до 20 днів на процес допуску, але розглядається можливість зменшення цього терміну.

"МОУ обʼєднало більше 500 українських розробників в спільноту інноваторів. Все це для оперативного впровадження інновацій в сфері оборони, прямого контакту розробників з військовими. Перші проєкти вже отримують фінансування на тестування та масштабування. Так шукаємо асиметричну відповідь на дії ворога – обʼєднуючи інженерів, винахідників та воїнів, які роблять "смерть ворогам" на щоденній основі", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, Україна та Британія підписали угоду щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів. У Міноборони зазначили, що нова домовленість стане дієвим механізмом посилення співпраці у військовій галузі, відкриває шлях до надання ще більшої підтримки з боку Британії та залучення найпрогресивніших британських технологій для оборони України.

Також ми писали, що Україна змогла вдесятеро збільшити виробництво безпілотників дальністю 1000 кілометрів. Якщо це виробництво буде масштабоване, БпЛА де-факто перетворяться на зброю стримування, адже ворогу доведеться двічі подумати, перш ніж атакувати Україну ракетами.