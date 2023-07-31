Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина готовится к обстрелам объектов энергетической инфраструктуры, — Верещук arrow

Украина готовится к обстрелам объектов энергетической инфраструктуры, — Верещук

31 июля 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украина готовится к обстрелам объектов энергетической инфраструктуры, — Верещук
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина готовится к очередным обстрелам объектов энергетической инфраструктуры. Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в Ивано-Франковске заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире Национального телемарафона "Єдині новини".  

Читайте также:

Подготовка страны к зиме

На заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины поднимался вопрос, как будет зимовать страна в условиях тотальных обстрелов со стороны РФ.

"Мы не прогнозируем большую миграцию из Украины этой зимой. Но мы точно готовимся к тому, что противник может обстреливать наши объекты энергетической инфраструктуры, гражданские объекты. Итак, мы понимаем, что будет делать правительство", — заявила Ирина Верещук.

Также она сообщила, что в западных областях Украины развернута инфраструктура, которая сможет принять переселенцев в случае такой необходимости. Речь идет о более чем 20 тысячах мест.

Заседание Конгресса. Фото: Telegram

Напомним, ночью, 31 июля, в Украине была объявлена воздушная тревога. "Покраснела" вся страна. В воздушных силах Украины предупреждали об угрозе атаки беспилотников и баллистики.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз