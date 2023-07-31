Украина готовится к обстрелам объектов энергетической инфраструктуры, — Верещук

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: Facebook

Украина готовится к очередным обстрелам объектов энергетической инфраструктуры. Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в Ивано-Франковске заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире Национального телемарафона "Єдині новини".

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На заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины поднимался вопрос, как будет зимовать страна в условиях тотальных обстрелов со стороны РФ.

"Мы не прогнозируем большую миграцию из Украины этой зимой. Но мы точно готовимся к тому, что противник может обстреливать наши объекты энергетической инфраструктуры, гражданские объекты. Итак, мы понимаем, что будет делать правительство", — заявила Ирина Верещук.

Также она сообщила, что в западных областях Украины развернута инфраструктура, которая сможет принять переселенцев в случае такой необходимости. Речь идет о более чем 20 тысячах мест.

Заседание Конгресса. Фото: Telegram

Напомним, ночью, 31 июля, в Украине была объявлена воздушная тревога. "Покраснела" вся страна. В воздушных силах Украины предупреждали об угрозе атаки беспилотников и баллистики.