Повітряна тривога в Україні вночі 31 липня: загроза атаки

Пуск ракети "Калібр". Фото: російські ЗМІ

Вночі, 31 липня, в Україні оголошена повітряна тривога. "Почервоніла" вся країна. У Повітряних силах України попереджають про загрозу атаки безпілотників та балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Нагадаємо, 30 липня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування ракет з балістичною траєкторією польоту.

Ми писали, що російські пропагандисти масово проігнорували вибухи у Москві, які лунали 30 липня. Натомість, на російському телебаченні транслювали парад Путіна.

Повідомляється, що державні російські телеканали проігнорували вибухи, які лунали рано-вранці у центрі Москви. За наявною інформацією, безпілотники влучили по елітному комплексу "Москва-сіті".

Натомість, на телебаченні транслювали парад до дня Військово-морських сил РФ у Петербурзі, на якому був присутній Путін. Також показували сюжети про саміт "Росія — Африка" та стихійні лиха в РФ.