Украина готовится к ударам по энергетике осенью, — Скибицкий

Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий. Фото: google

Украина интенсивно готовится к потенциальным атакам на электростанции в ближайшую осень. Также власти учитывают факт производства ракет в России и неуспешные предыдущие попытки поражения украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.

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"Мы готовимся. Мы осознаем серьезность этого вопроса, так же как и наши союзники. И, стоит упомянуть, что противовоздушная защита на данный момент — одно из ключевых направлений для усиления боеспособности Вооруженных сил Украины", — подчеркнул Скибицкий.

Скибицкий выделил, что для защиты стратегических объектов, гражданских населенных пунктов, необходимо усиление систем противовоздушной обороны.

В Украине работают над укреплением ПВО

"Мы активно работаем над укреплением нашей системы ПВО, приобретением новых комплексов ПВО. Этому была посвящена и конференция в формате "Рамштайн". Приоритетными вопросами на сегодня являются противовоздушная защита, ракеты и возможность приобретения большего количества современных ПВО комплексов", — заявил он.

По словам Скибицкого, первая волна атак на энергетические объекты не принесла ожидаемого результата.

"Наша система электроснабжения и генерации электроэнергии смогла устоять. Мы успешно преодолели зимний период", — заявил он.

Производство ракет в РФ

Кроме того, Скибицкий уточнил, что продолжающееся производство ракет в России заставляет разведку рассматривать возможные попытки отключения электроэнергии в Украине с наступлением осени.

Он также отметил, что иностранные противовоздушные системы обороны обладают высокой эффективностью. При этом для защиты стратегических объектов, гражданских населенных пунктов, необходимо усиление систем противовоздушной обороны.

Напомним, что Российская Федерация постоянно угрожает миру размещением ядерных боеголовок в Беларуси. Впрочем, власти Украины готовы к такому сценарию.

Также мы писали, что во время пропагандистской программы "60 минут" президент России Владимир Путин сделал злостное заявление в сторону Альянса по поводу ядерного оружия. Кремлевский диктатор заявил, что НАТО хочет, чтобы РФ сократила объемы "ядерки".