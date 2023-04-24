Украина готовила удары по Москве на годовщину вторжения, — WP

Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

В феврале, когда к первой годовщине вторжения России в Украину оставались считанные дни, официальные лица в Киеве были заняты разработкой планов нападения на Москву. Глава ГУР МО Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров подготовиться к массовым ударам 24 февраля.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на секретные документы разведки США.

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Официальные лица даже обдумывали возможность нанесения удара с моря с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск — в значительной степени символической операции, которая тем не менее продемонстрировала бы способность Украины наносить удар вглубь территории противника.

В Вашингтоне секретно следили за планами украинцев. В Белом доме давно опасались, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивный ответ Кремля.

За два дня до годовщины, 22 февраля, ЦРУ распространило новый секретный доклад:

"ГУР по просьбе Вашингтона согласилось отложить удары по Москве".

Документы, которые являются частью секретной информации, которую якобы слил на игровой сервер 21-летний военнослужащий Национальной гвардии, не объясняют, кто именно вмешивался и почему украинцы согласились отступить.

Но они являются конкретным примером более широкого напряжения, характеризующего большую часть войны: Украина, стремящаяся перенести боевые действия на территорию России, иногда сдерживается Соединенными Штатами, пытающимися избежать эскалации конфликта в прямое столкновение между американскими и российскими войсками.

Некоторые американские чиновники рассматривают нападения на Россию, особенно с применением оружия США, как рискованные операции, которые могут показаться президенту России Владимиру Путину настолько угрожающими, что он прибегнет к использованию тактического ядерного оружия.

И все же загадочные взрывы и удары беспилотников продолжают происходить в России. Украинские чиновники часто скромно говорят об этих инцидентах, намекая на их ответственность, но не беря на себя прямую вину.

Буданов не предоставил комментарии для этой статьи. Американские официальные лица не комментировали утечку документов о юбилейных ударах.

Напомним, Буданов заявил, что Украина сможет завершить войну только полным освобождением всех своих территорий. Даже деоккупация Крыма без освобождения Донецкой и Луганской областей не будет означать завершение войны.