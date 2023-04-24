Україна готувала удари по Москві на річницю вторгнення, — WP

Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

У лютому, коли до першої річниці вторгнення Росії в Україну залишалися лічені дні, офіційні особи в Києві були зайняті розробкою планів нападу на Москву. Очільник ГУР МО Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів підготуватися до масових ударів 24 лютого.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на секретні документи розвідки США.

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Офіційні особи навіть обмірковували можливість нанесення удару з моря з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ — значною мірою символічної операції, яка, тим не менш, продемонструвала б здатність України завдавати удар вглиб території противника.

У Вашингтоні таємно стежили за планами українців. У Білому домі давно побоювалися, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля.

За два дні до річниці, 22 лютого, ЦРУ розповсюдило нову секретну доповідь:

"ГУР на прохання Вашингтона погодилося відкласти удари по Москві".

Документи, які є частиною секретної інформації, яку нібито злив на ігровий сервер 21-річний військовослужбовець Національної гвардії, не пояснюють, хто саме втручався і чому українці погодилися відступити.

Але вони є конкретним прикладом ширшого напруження, яке характеризує більшу частину війни: Україна, яка прагне перенести бойові дії на територію Росії, іноді стримується Сполученими Штатами, які намагаються уникнути ескалації конфлікту в пряме зіткнення між американськими і російськими військами.

Деякі американські чиновники розглядають напади на Росію, особливо із застосуванням зброї США, як дуже ризиковані операції, які можуть здатися президенту Росії Володимиру Путіну настільки загрозливими, що він вдасться до використання тактичної ядерної зброї.

І все ж загадкові вибухи та удари безпілотників продовжують відбуватися в Росії. Українські посадовці часто скромно говорять про ці інциденти, натякаючи на їхню відповідальність, але не беручи на себе пряму провину.

Буданов не надав коментарів для цієї статті. Американські офіційні особи не коментували витік документів про ювілейні удари.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Україна зможе завершити війну лише повним звільненням усіх своїх територій. Навіть деокупація Криму без звільнення Донецької і Луганської областей не означатиме завершення війни.