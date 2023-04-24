Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна готувала удари по Москві на річницю вторгнення, — WP arrow

Україна готувала удари по Москві на річницю вторгнення, — WP

24 квітня 2023 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна готувала удари по Москві на річницю вторгнення, — WP
Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У лютому, коли до першої річниці вторгнення Росії в Україну залишалися лічені дні, офіційні особи в Києві були зайняті розробкою планів нападу на Москву. Очільник ГУР МО Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів підготуватися до масових ударів 24 лютого.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на секретні документи розвідки США.

Читайте також:

Україна планувала обстріл столиці РФ

Офіційні особи навіть обмірковували можливість нанесення удару з моря з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ — значною мірою символічної операції, яка, тим не менш, продемонструвала б здатність України завдавати удар вглиб території противника.

У Вашингтоні таємно стежили за планами українців. У Білому домі давно побоювалися, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля.

За два дні до річниці, 22 лютого, ЦРУ розповсюдило нову секретну доповідь:

"ГУР на прохання Вашингтона погодилося відкласти удари по Москві".

Документи, які є частиною секретної інформації, яку нібито злив на ігровий сервер 21-річний військовослужбовець Національної гвардії, не пояснюють, хто саме втручався і чому українці погодилися відступити.

Але вони є конкретним прикладом ширшого напруження, яке характеризує більшу частину війни: Україна, яка прагне перенести бойові дії на територію Росії, іноді стримується Сполученими Штатами, які намагаються уникнути ескалації конфлікту в пряме зіткнення між американськими і російськими військами.

Деякі американські чиновники розглядають напади на Росію, особливо із застосуванням зброї США, як дуже ризиковані операції, які можуть здатися президенту Росії Володимиру Путіну настільки загрозливими, що він вдасться до використання тактичної ядерної зброї.

І все ж загадкові вибухи та удари безпілотників продовжують відбуватися в Росії. Українські посадовці часто скромно говорять про ці інциденти, натякаючи на їхню відповідальність, але не беручи на себе пряму провину.

Буданов не надав коментарів для цієї статті. Американські офіційні особи не коментували витік документів про ювілейні удари.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Україна зможе завершити війну лише повним звільненням усіх своїх територій. Навіть деокупація Криму без звільнення Донецької і Луганської областей не означатиме завершення війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB