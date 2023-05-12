Украина конфискует российскую долю в "Запорожстали"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против тех лиц, которые содействовали России в контроле над заводом "Запорожсталь". Президент свои указом наложил санкции на 41 человека.
Об этом сообщил сам глава государства.
Зеленский ввел санкции против лиц, помогавших РФ
По словам Зеленского, сегодня становится санкционным днем в Украине, поскольку он уже подписал соответствующие указы о введении новых ограничений. Первый пакет санкций направлен против "Запорожстали". Президент указал, что 41 человеку (13 физическим и 28 юридическим лицам), которые помогали России сохранить контроль над предприятием и наносили ущерб украинской экономике, были наложены ограничительные меры.
Зеленский также заявил, что начинается процедура конфискации доли, принадлежащей России. Теперь "Запорожсталь" будет функционировать в интересах Украины и украинцев.
Напомним, что 22 апреля Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что в настоящее время вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. В санкционные списки добавлены 322 компании.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят персональные специальные экономические и другие ограничительные меры против 40 физических лиц и 382 юридических лиц. Решение было принято на основе решения Совета национальной безопасности и обороны от 22 апреля 2023 года. Санкции касаются граждан РФ, Швейцарии, Ирана и Мали.