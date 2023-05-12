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Украина конфискует российскую долю в "Запорожстали"

12 мая 2023 18:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина конфискует российскую долю в "Запорожстали"
Завод "Запорожсталь": Фото: "Запорожсталь"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против тех лиц, которые содействовали России в контроле над заводом "Запорожсталь". Президент свои указом наложил санкции на 41 человека.

Об этом сообщил сам глава государства.

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По словам Зеленского, сегодня становится санкционным днем в Украине, поскольку он уже подписал соответствующие указы о введении новых ограничений. Первый пакет санкций направлен против "Запорожстали". Президент указал, что 41 человеку (13 физическим и 28 юридическим лицам), которые помогали России сохранить контроль над предприятием и наносили ущерб украинской экономике, были наложены ограничительные меры.

Зеленский также заявил, что начинается процедура конфискации доли, принадлежащей России. Теперь "Запорожсталь" будет функционировать в интересах Украины и украинцев.

Напомним, что 22 апреля Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что в настоящее время вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. В санкционные списки добавлены 322 компании.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят персональные специальные экономические и другие ограничительные меры против 40 физических лиц и 382 юридических лиц. Решение было принято на основе решения Совета национальной безопасности и обороны от 22 апреля 2023 года. Санкции касаются граждан РФ, Швейцарии, Ирана и Мали.

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