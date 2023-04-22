"Чем жестче ограничения, тем быстрее закончится война": Зеленский о новых санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Сегодня, 22 апреля, Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что в настоящее время вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. В санкционные списки добавлены 322 компании.

Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский.

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Прежде всего, это очередной пакет санкций против российского ВПК — предприятий, обеспечивающих армию-террориста. В этот раз в санкционные списки добавлены 322 компании: производители оружия, комплектующих и подобного.

Других два санкционных списка — это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и задействованы в уничтожении свободы как на территории самой России, так и на украинской земле.

"Наши санкционные пакеты подробно прорабатываются, и в частности — по синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач — абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, быстрее нашей победы. Задача — убрать любые возможности России обходить санкции. Каждая российская схема, которая позволяет обойти санкции, добавляет время этой войне, добавляет возможности агрессору", — заявил Владимир Зеленский.

Кроме этого он добавил, что чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны — тем быстрее будет и завершение агрессии.

"Я благодарю всех в мире, кто понимает это", — сказал Президент Украины.

Напомним, что в России представители так называемых элит боятся за свое будущее, поэтому ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить возможные гарантии безопасности после поражения РФ.