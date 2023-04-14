"Украина имеет два пути деоккупации Крыма", — Джапарова

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова. Фото: УНИАН

Первый заместитель министра иностранных дел Украины, Эмин Джапарова, заявила, что для деоккупации Крыма Украине доступны оба пути — дипломатический и военный. Она отметила, что одной из важнейших побед в вопросе Крыма является признание международным сообществом того, что полуостров является интегральной и неотъемлемой частью Украины.

Об этом Джапарова сообщила в интервью "Укринформу".

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Согласно словам Джапаровой, сообщения и сигналы от стран-партнеров говорят о том, что Украина должна сама определять судьбу Крыма и путь его возвращения. При этом, по мнению Джапаровой, Украина имеет оба пути — дипломатический и военный. Она привела пример Хорватии, которая вернула две трети своей территории военным путем и одну треть — дипломатическим.

Джапарова также отклонила предложения некоторых стран отложить крымский вопрос "на потом". Она подчеркнула, что Украина категорически не соглашается с такими мнениями и настаивает на необходимости немедленного возвращения Крыма на свою территорию.

В целом, заявления Джапаровой отражают украинскую позицию по вопросу деоккупации Крыма. Украина настаивает на том, что полуостров должен вернуться под ее юрисдикцию и готова использовать все доступные средства, включая дипломатические и военные, для достижения этой цели.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что деокупация украинского Крыма от российских захватчиков безальтернативна. При этом такой позиции придерживается не только Украина, но и весь мир.