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"Україна має два шляхи деокупації Криму", — Джапарова

14 квітня 2023 17:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Україна має два шляхи деокупації Криму", — Джапарова
Перший заступник Міністра закордонних справ України Еміна Джапарова. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Перший заступник міністра закордонних справ України, Емін Джапарова, заявила, що для деокупації Криму Україні доступні обидва шляхи — дипломатичний та військовий. Вона наголосила, що однією з найважливіших перемог у питанні Криму є визнання міжнародною спільнотою того, що півострів є інтегральною та невід'ємною частиною України.

Про це Джапарова повідомила в інтерв'ю " Укрінформу ".

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За словами Джапарової, повідомлення та сигнали від країн-партнерів говорять про те, що Україна має сама визначати долю Криму та шлях його повернення. При цьому, на думку Джапарової, Україна має обидва шляхи — дипломатичний та військовий. Вона навела приклад Хорватії, яка повернула дві третини своєї території військовим шляхом та одну третину — дипломатичним.

Джапарова також відхилила пропозиції деяких країн відкласти кримське питання на потім. Вона наголосила, що Україна категорично не погоджується з такими думками та наполягає на необхідності негайного повернення Криму на свою територію.

Загалом заяви Джапарової відображають українську позицію з питання деокупації Криму. Україна наполягає на тому, що півострів має повернутися під її юрисдикцію та готова використати всі доступні кошти, включаючи дипломатичні та військові, для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський сказав, що деокупація українського Криму від російських загарбників безальтернативна. При цьому таку позицію дотримується не лише Україна, а й увесь світ.

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