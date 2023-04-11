Деоккупация Крыма: какая военная база россиян подлежит ликвидации первой

Российские оккупанты в Крыму. Фото: РосСМИ

Бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес на днях сделал очередной прогноз о том, что Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированный россиянами Крым уже до конца лета.

По убеждению американского генерала, главным условием успешного наступления украинских сил обороны на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.

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Интересно, что на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ и планов по освобождению Крыма военным путем большое количество россиян уже сбегает с оккупированного полуострова в россию, продавая по демпинговым ценам приобретенное движимое и недвижимое имущество.

Новини.LIVE разбирались, какой крымский город станет главными воротами к освобождению полуострова и почему.

Каков путь деоккупации

Если раньше была надежда на то, что оккупированный полуостров все же удастся возвратить в состав Украины мирным дипломатическим путем, то на сегодняшний день такие надежды выглядят крайне призрачными. Ведь понятно, что враг сам добровольно его не оставит.

"В случае освобождения юга Запорожской и Херсонской областей переговорные позиции Украины кратно вырастут, и здесь уже будем диктовать условия по освобождению Крыма", — предполагает военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

В то же время, он убежден, что вряд ли россияне прислушаются к голосу разума и мирно уйдут из Крыма.

"Пойдут ли на такой вариант развития событий наши российские визави? Мой ответ — нет. Потому что для путина Крым — это "сакральное" место, и он будет до последнего за него держаться", — отметил Селезнев.

Так что Киеву, вероятнее всего, придется возвращать оккупированный Крым только военным путем. Переговоров по этому поводу не будет.

Такое мнение в комментарии "Крым. Реалии" выразила и представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

По словам Ташевой, россия не хотела говорить о политико-дипломатическом возвращении Крыма как до полномасштабной войны, так и после ее начала.

К тому же после попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стало понятно, что военный элемент деоккупации полуострова стал ключевым.

"Мы не исключаем политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения и военных и разрушения гражданской инфраструктуры, но хорошо понимаем, что вероятнее всего освобождение будет военным путем", — сказала Ташева.

Флешмоб в оккупированном Крыму в годовщину аннексии полуострова 17 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Враг укрепляет полуостров

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты везде в Крыму — и на побережье моря, и в глубине суши, возводят инженерные фортификационные сооружения, укрепления, роют окопы, готовясь к обороне.

Так, только в Джанкойском районе АРК российские оккупационные войска заставляют местный асоциальный элемент — алкоголиков и наркоманов, бездомных, строить фортификационные сооружения. Денег вынужденным "строителям", конечно, не платят, но работать все равно заставляют.

Как показывают спутниковые снимки, в результате такой нездоровой активности оккупантов на севере Крыма в районе российского пункта пропуска Армянск и Перекопского вала обустроена двойная линия окопов. Кроме того, новые фортификационные сооружения появились по обоим бокам от трассы Е-105, а также — возле озера Сиваш.

Траншеи в Крыму, февраль 2023 года. Фото: The Washington Post/Maxar

"Хлопок" — первая ласточка начала освобождения

Недавно в оккупированном Джанкое раздалась серия громких взрывов на территории железнодорожной станции. В украинской разведке заявили, что этот взрыв уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" во время их транспортировки по железной дороге. После этого серия взрывов прокатилась по всему полуострову до Севастополя.

"Джанкой — это узловой транспортный хаб оккупантов, где есть железная дорога и удобное автотранспортное сообщение, что делает его "привлекательным" для будущих проявлений активности "неизвестных" БпЛА. Джанкой — это основная военная база российских оккупантов на территории оккупированного Крыма", —объясняет военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Главная авиабаза и склад оккупантов

За годы оккупации аэродром возле Джанкоя российские захватчики превратили в свою главную военную авиабазу.

В результате, по имеющейся информации, на этой базе сегодня базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа армии россии. Также россияне размещают там свои боевые вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52 вместе с самолетами, наносящими удары по позициям ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

Российский вертолет Ми-8. Фото: Homoatrox / Wikimedia commons

Следует также подчеркнуть, что в районе Джанкоя расположено большое количество складов с боезапасом.

Примечательно, что под его хранение враг иногда приспосабливает помещения, совсем не подходящие по своему функционалу. В частности, это животноводческие фермы, расположенные вблизи жилой застройки, и тем самым создают серьезные риски для гражданского населения.

Впрочем, в отличие от российских оккупационных войск, ВСУ не бьет по жилым кварталам.

Стоит говорить о том, что нанесение последних ударов по военной инфраструктуре в Джанкое странным образом совпало с недавним сбитием россиянами американского беспилотника в акватории Черного моря.

"То, что происходит сейчас, — это передача Украине беспилотных летательных аппаратов, способных наносить удары по военным объектам на территории оккупированного Крыма, которые западные партнеры Украины считают вполне законными целями для ВСУ", — отметил Снегирев.

Разминка перед боем

В этом контексте, обращает внимание эксперт, следует заметить, что последствия ударов по военным базам россиян свидетельствуют о результативном каскадном характере планирования украинской стороной дальнейшей деоккупации Крыма, где первым этапом является нанесение точечных ударов именно по военной инфраструктуре врага. В частности, с использованием БпЛА.

Учения ВСУ в Запорожской области. Фото: REUTERS

К тому же нанесение таких ударов совпало с активизацией ситуации на Запорожском направлении. А именно — успешным характером действий подразделений украинских Сил сопротивления в проведении наступательных действий. Их цель — выявить оборонительные позиции российских оккупантов.

"Такие взрывы на вражеских военных объектах в Крыму будут продолжаться. Они демонстрируют способность украинских военных, таким образом приглашающих оккупантов к конкретным действиям: добровольно освободить Крымский полуостров", — констатировал Снегирев.

Прислушается ли к этим намекам враг — покажет ближайшее время.