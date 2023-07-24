У Украины самая уникальная система ПВО в мире, — полковник ВСУ
Нынешняя система противовоздушной обороны ПС ВСУ, сформированная во время полномасштабной войны, уникальна. Ни в одной стране мира нет столь разнообразного набора систем ПВО.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.
Разнообразие как козырь украинского ПВО
"Украинская система ПВО с начала полномасштабной войны кратно возросла в количественном значении, а, кроме того, сейчас она уникальна, отличаясь от всех других армий мира", — подчеркнул военный эксперт.
Этой уникальностью, подчеркнул Черник, является разнообразие систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые работают на территории Украины.
Что и от кого получили ВСУ
"Только от США мы получили целый ряд видов оружия. Это, прежде всего, MIM-104 Patriot, прекрасно зарекомендовавший себя в противодействии самой быстрой из существующих на планете ракет, "Кинжалу", — напомнил полковник ВСУ.
Кроме того, Соединенные Штаты предоставили Украине еще зенитные ракеты средней дальности MIM-23 Hawk и переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger.
Также Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны получили:
- IRIS-T от Германии;
- американо-шведские комплексы NASAMS;
- британские ПЗРК Starstreak;
- французско-итальянский комплекс SAMP/Т;
- ракеты Aspide и Mistral.
"Если все это сложить вместе, то такого разнообразия интеграции самых разных систем ПВО нет нигде в мире", — заверил Петр Черник.
Напомним, 23 июля заместитель председателя Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев рассказал, что в Украине разработали свою систему противовоздушной обороны средней дальности. В настоящее время она работает в тестовом режиме.