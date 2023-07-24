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У Украины самая уникальная система ПВО в мире, — полковник ВСУ

24 июля 2023 12:44
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Владимир Мыленко
журналист
У Украины самая уникальная система ПВО в мире, — полковник ВСУ
Системы Patriot, победившие российские "Кинжалы". Фото: Reuters/Ints Kalnins
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Нынешняя система противовоздушной обороны ПС ВСУ, сформированная во время полномасштабной войны, уникальна. Ни в одной стране мира нет столь разнообразного набора систем ПВО.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Разнообразие как козырь украинского ПВО

"Украинская система ПВО с начала полномасштабной войны кратно возросла в количественном значении, а, кроме того, сейчас она уникальна, отличаясь от всех других армий мира", — подчеркнул военный эксперт.

Этой уникальностью, подчеркнул Черник, является разнообразие систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые работают на территории Украины.

Что и от кого получили ВСУ

"Только от США мы получили целый ряд видов оружия. Это, прежде всего, MIM-104 Patriot, прекрасно зарекомендовавший себя в противодействии самой быстрой из существующих на планете ракет, "Кинжалу", — напомнил полковник ВСУ.

Кроме того, Соединенные Штаты предоставили Украине еще зенитные ракеты средней дальности MIM-23 Hawk и переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger.

Также Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны получили:

  • IRIS-T от Германии;
  • американо-шведские комплексы NASAMS;
  • британские ПЗРК Starstreak;
  • французско-итальянский комплекс SAMP/Т;
  • ракеты Aspide и Mistral.

"Если все это сложить вместе, то такого разнообразия интеграции самых разных систем ПВО нет нигде в мире", — заверил Петр Черник.

Напомним, 23 июля заместитель председателя Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев рассказал, что в Украине разработали свою систему противовоздушной обороны средней дальности. В настоящее время она работает в тестовом режиме.

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