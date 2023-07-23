В Україні з'явилася власна система ППО середньої дальності: що відомо

Система ППО MIM-23 Hawk. Фото: murphman61

В Україні розробили свою систему Протиповітряної оборони середньої дальності. Наразі вона працює в тестовому режимі.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в етері національного телемарафону "Єдині новини".

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Подібна до американської системи

Він зазначив, що система ППО України є схожою з американською під назвою Hawk.

"У нас є системи ППО новітні, це, звісно, не аналог Patriot, SAMP/T чи IRIS-T. Це, думаю, більше до Hawk або таких середньої дальності систем", — пояснив Чернєв.

Чи є успіхи

Наразі депутат не розповів назви цього обладання, проте, за його словами, тестовий режим триває успішно. До цих систем ППО ракети вже розробили.

"Це також буде покриватися нашим ВПК (військово-промисловий комплекс — Ред.)", — запевнив він.

Що таке MIM-23 Hawk

MIM-23 Hawk — це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, створений корпорацією Raytheon. Ця модель увійшла до арсеналу озброєнь у 1960 році й пройшла кілька етапів модернізації, маючи загалом три покоління: Phase I, Phase II та Phase III.

На початку розробки цей комплекс був призначений для знищення ворожих літаків, але згодом його оновили для перехоплення ракет. Серед країн, де використовувалися ці системи, — Греція, Нідерланди, Франція, Німеччина та інші.

Нагадаємо, американська влада купує у Тайваню списані комплекси ЗРК MIM-23 Hawk. Далі вони планують передати їх Україні.