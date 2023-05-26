43-й президент США Джордж Буш-младший. Фото: Reuters

Бывший президент США Джордж Буш-младший считает, что Украина способна победить Россию и должна получить для этого весь необходимый инструментарий.

Об этом 43-й президент США заявил в специальном видеообращении на Киевском форуме безопасности, который в эти дни проходит в Киеве.

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"В Институте Буша мы призываем предоставить вам всю необходимую помощь для победы в этой войне. Украина способна победить Россию и должна получить для этого все необходимое", — отметил Буш.

Поддержка Украины со стороны США

Напомним, что мнение бывшего президента-республиканца разделяет и действующий президент США — демократ Джо Байден, выступающий одним из главных гарантов предоставления современного оружия Украине. Не так давно, комментируя слова Кремля о "возможных рисках" от предоставления винуватцев F-16 украинской стороне, он отметил, что такие риски действительно существуют, но — для самих россиян.