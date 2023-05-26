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Україна має всі можливості відновити кордони 1991 року, — Держдеп США

26 травня 2023 05:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна має всі можливості відновити кордони 1991 року, — Держдеп США
Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україна має усі можливості визволити загарбані Росією території та відновити кордони, що існували з 1991 року. 

Відповідну заяву Міллер зробив під час брифінгу у Вашингтоні.

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На запитання, чи допомагають США відновлювати кордони України 1991-го року, Міллер відповів, що Вашингтон підтримує Україну в захисті її території. 

"Ми вважаємо, що Україна має можливості й має право — і ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету й територіальної цілісності", — зазначив речник Держдепу.

Він додав, що має на увазі звільнення тимчасово окупованих територій України, зокрема Крим.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, коли розпочався контрнаступ ЗСУ. За його словами, процес триває кілька днів.

Також ми писали, що бойовий вихід підрозділів ЗСУ через кордон Російської Федерації з подальшим наступом матиме ефект, якщо збільшити кількість військових. Хоча б до рівня бригади.

Додамо, що військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан став гостем студії Новини.LIVE. Він розповів про останні події в Україні та контрнаступ ЗСУ.

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