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Україна має отримати все необхідне для перемоги, — Буш-молодший

26 травня 2023 22:00
- Зелінський Юрій
Колишній президент США Джордж Буш-молодший вважає, що Україна здатна перемогти Росію
43-ій президент США Джордж Буш-молодший. Фото: Reuters
- Зелінський Юрій

Колишній президент США Джордж Буш-молодший вважає, що Україна здатна перемогти Росію і повинна отримати для цього весь необхідний інструментарій.

Про це 43-ій президент США заявив у спеціальному відеозверненні на Київському безпековому форумі, який цими днями відбувається у Києві.

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"В Інституті Буша ми закликаємо надати вам всю необхідну допомогу для перемоги в цій війні. Україна здатна перемогти Росію і повинна отримати для цього все необхідне", — зазначив Буш.

Підтримка України з боку США

Нагадаємо, що думку колишного президента-республіканця поділяє і чинний президент США — демократ Джо Байден, який виступає одним з головним гарантів надання сучасної зброї Україні. Не так давно, коментуючи слова Кремля про "можливі ризики" від надання винущувачів F-16 українській стороні, він зазначив, що такі ризики дійсно існують, але — для самих росіян.

 
 

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