Украина имеет план на случай гибели Зеленского во время войны, — СМИ
Украина разработала стратегию для ситуации, если Президент Украины Владимир Зеленский погибнет в ходе войны. Несмотря на молчание украинских официальных лиц по этому вопросу, проблема потенциального убийства главы государства российскими военными вызывает озабоченность как в Украине, так и на международной арене.
Об этом пишет Politico.
Угроза жизни Зеленского
Автор материала сообщает, что Владимир Зеленский играет критически важную роль в получении международного союзничества. С момента его решения остаться в стране, требуя боеприпасы, а не средства эвакуации, он стал центральной фигурой в усилиях мобилизации глобальной поддержки против России.
По словам украинских официальных лиц, с начала военного конфликта было несколько попыток устранить Зеленского со стороны России. Также, ряд российских политических деятелей открыто призывает к его убийству.
Хотя ситуация сейчас менее напряженная, чем в начале войны, когда российская военная техника приближалась к Киеву, риски для президента Украины все еще велики.
Politico также отмечает, что международные поездки Зеленского организуются в строгой тайне из-за угрозы его безопасности. Это стало очевидным, когда информация о его предстоящем визите в Брюссель утекла в прессу, что вызвало негодование в Киеве.
План на случай гибели Зеленского
Несмотря на секретность, есть подтверждения наличия стратегии на случай смерти Зеленского. При этом, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что у украинского правительства имеются планы для обеспечения "непрерывности управления".
Напомним, что в сентябре в Нью-Йорке состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН. Его может посетить Президент Украины Владимир Зеленский, чтобы представить свою Формулу мира.