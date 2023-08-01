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Украина имеет план на случай гибели Зеленского во время войны, — СМИ

1 августа 2023 14:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина имеет план на случай гибели Зеленского во время войны, — СМИ
Президент Украины Владимира Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина разработала стратегию для ситуации, если Президент Украины Владимир Зеленский погибнет в ходе войны. Несмотря на молчание украинских официальных лиц по этому вопросу, проблема потенциального убийства главы государства российскими военными вызывает озабоченность как в Украине, так и на международной арене.

Об этом пишет Politico.

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Угроза жизни Зеленского

Автор материала сообщает, что Владимир Зеленский играет критически важную роль в получении международного союзничества. С момента его решения остаться в стране, требуя боеприпасы, а не средства эвакуации, он стал центральной фигурой в усилиях мобилизации глобальной поддержки против России.

По словам украинских официальных лиц, с начала военного конфликта было несколько попыток устранить Зеленского со стороны России. Также, ряд российских политических деятелей открыто призывает к его убийству. 

Хотя ситуация сейчас менее напряженная, чем в начале войны, когда российская военная техника приближалась к Киеву, риски для президента Украины все еще велики.

Politico также отмечает, что международные поездки Зеленского организуются в строгой тайне из-за угрозы его безопасности. Это стало очевидным, когда информация о его предстоящем визите в Брюссель утекла в прессу, что вызвало негодование в Киеве.

План на случай гибели Зеленского

Несмотря на секретность, есть подтверждения наличия стратегии на случай смерти Зеленского. При этом, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что у украинского правительства имеются планы для обеспечения "непрерывности управления".

Напомним, что в сентябре в Нью-Йорке состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН. Его может посетить Президент Украины Владимир Зеленский, чтобы представить свою Формулу мира.
 

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