Зеленский сможет представить Формулу мира в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В сентябре в Нью-Йорке состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН. Его может посетить Президент Украины Владимир Зеленский, чтобы представить свою Формулу мира.

Об этом пишет Bloomberg.

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Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, внедрение Формулы Зеленского "позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире".

Для реализации этой Формулы мира используют трехфазную структуру. На первом этапе каждый пункт Формулы обсуждали с представителями более 50 стран мира.

В настоящее время Украина внедряет уже вторую фазу — организовала встречу советников по национальной безопасности стран Запада и Глобального Юга. И уже в эти выходные, 5-6 августа, в Саудовской Аравии обсудят вопросы мира в Украине. На мероприятии планируют представить десять основополагающих пунктов Формулы мира Зеленского.

Согласно плану ОП третьей фазой согласования Формулы мира станет учредительный Глобальный саммит на уровне лидеров государств во время сессии ООН. Но не все союзники Украины с этим согласны.

"Некоторые союзники не желают этого из-за сложной логистики, которая была бы задействована, и предпочитают проводить мероприятия в рамках запланированной недели", — сообщает СМИ.

В то же время, по информации СМИ, Президент Зеленский примет участие в других сессиях и встречах в течение недели Генассамблеи ООН в Нью-Йорке уже в сентябре этого года.

Ожидается, что Путина на этом заседании не будет. Поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора.

Кроме того, по информации СМИ, 24 августа, в День независимости Украины, могут провести заседание Совета Безопасности, посвященное вопросам защиты детей.

Напомним, США уже на этой неделе начнут консультации по гарантиям безопасности для Украины.