Україна має план на випадок загибелі Зеленського під час війни, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Україна розробила стратегію для ситуації, якщо Президент України Володимир Зеленський загине під час війни. Попри мовчання українських офіційних осіб щодо цього питання, проблема потенційного вбивства глави держави російськими військовими викликає занепокоєння як в Україні, так і на міжнародній арені.

Про це пише Politico.

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Загроза життю Зеленського

Автор матеріалу повідомляє, що Володимир Зеленський відіграє критично важливу роль у здобутті міжнародного союзництва. З моменту його рішення залишитися в країні, вимагаючи боєприпасів, а не засобів евакуації, він став центральною фігурою в зусиллях мобілізації глобальної підтримки проти Росії.

За словами українських офіційних осіб, від початку воєнного конфлікту було кілька спроб усунути Зеленського з боку Росії. Також ряд російських політичних діячів відкрито закликає до його вбивства.

Хоча ситуація зараз менш напружена, аніж на початку війни, коли російська військова техніка наближалася до Києва, ризики для президента України все ще великі.

Politico також зазначає, що міжнародні поїздки Зеленського організовуються у суворій таємниці через загрозу його безпеці. Це стало очевидним, коли інформація про його майбутній візит до Брюсселя опинилася в пресі, що викликало обурення у Києві.

План на випадок загибелі Зеленського

Попри таємність є підтвердження наявності стратегії у разі смерті Зеленського. При цьому раніше держсекретар США Ентоні Блінкен наголошував, що український уряд має плани для забезпечення "безперервності управління".

Нагадаємо, що у вересні у Нью-Йорку відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. Його може відвідати Президент України Володимир Зеленський, щоб представити свою Формулу миру.