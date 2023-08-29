У Украины будет достаточно дронов только через 10 лет после конца войны, — Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: google

В войне против России Украина использует различные беспилотники для множества военных задач, и они критически важны для ВСУ. И хотя украинские производители начали активно создавать собственные дроны, у Украины не будет достаточного количества даже через годы после войны.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации и вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

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Беспилотники украинского производства стали уже неотъемлемой частью украинских успехов в войне.

Вместе с президентской фандрейзинговой платформой UNITED24 и государственной программой большинство дронов по контрактам производится именно украинскими компаниями. К примеру, беспилотники "Вампир", "Кажан", Р-18, "Великий Бандерик" и другие.

Всего таких отечественных компаний-производителей около 200. Однако и этого пока недостаточно.

"Дронов будет достаточно лишь тогда, когда Украина будет стоять на границах 1991 года уже не менее 10 лет. Поэтому мы продолжаем делать все возможное, чтобы дронов на фронте было больше", — сообщил Михаил Федоров.

Напомним, украинский беспилотник "Великий Бандерик", получивший разрешение на эксплуатацию в апреле, уже эффективно работает на фронте.