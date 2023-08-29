Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна матиме достатньо дронів лише через 10 років після кінця війни, — Федоров arrow

Україна матиме достатньо дронів лише через 10 років після кінця війни, — Федоров

29 серпня 2023 13:38
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Україна матиме достатньо дронів лише через 10 років після кінця війни, — Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: google
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У війні проти Росії Україна використовує різноманітні безпілотники для безлічі воєнних задач, і вони є критично важливими для ЗСУ. І хоча українські виробники почали активно створювати власні дрони, Україна не матиме достатньої кількості навіть через роки після війни. 

Про повідомив міністр цифрової трансформації та віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна

Читайте також:

Нестача дронів в Україні

Безпілотники українського виробництва стали вже невід'ємною частиною українських успіхів у війні. 

Разом з президентською фандрейзинговою платформою UNITED24 та державною програмою більшість дронів за контрактами виробляють саме українські компанії. Приміром, безпілотники "Вампір", "Кажан", Р-18, "Великий Бандерик" та інші. 

Загалом таких вітчизняних компаній-виробників є близько 200. Однак і цього наразі недостатньо. 

"Дронів буде достатньо лише тоді, коли Україна стоятиме на кордонах 1991 року вже щонайменше 10 років. Тому ми продовжуємо робити все можливе, щоб дронів на фронті було більше", — повідомив Михайло Федоров.

Нагадаємо, український безпілотник "Великий Бандерик", який отримав дозвіл на експлуатації у квітні, вже ефективно працює на фронті. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз