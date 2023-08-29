Україна матиме достатньо дронів лише через 10 років після кінця війни, — Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: google

У війні проти Росії Україна використовує різноманітні безпілотники для безлічі воєнних задач, і вони є критично важливими для ЗСУ. І хоча українські виробники почали активно створювати власні дрони, Україна не матиме достатньої кількості навіть через роки після війни.

Про повідомив міністр цифрової трансформації та віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

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Нестача дронів в Україні

Безпілотники українського виробництва стали вже невід'ємною частиною українських успіхів у війні.

Разом з президентською фандрейзинговою платформою UNITED24 та державною програмою більшість дронів за контрактами виробляють саме українські компанії. Приміром, безпілотники "Вампір", "Кажан", Р-18, "Великий Бандерик" та інші.

Загалом таких вітчизняних компаній-виробників є близько 200. Однак і цього наразі недостатньо.

"Дронів буде достатньо лише тоді, коли Україна стоятиме на кордонах 1991 року вже щонайменше 10 років. Тому ми продовжуємо робити все можливе, щоб дронів на фронті було більше", — повідомив Михайло Федоров.

Нагадаємо, український безпілотник "Великий Бандерик", який отримав дозвіл на експлуатації у квітні, вже ефективно працює на фронті.