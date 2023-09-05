Украина модернизирует противокорабельные ракеты для ударов на большие расстояния, — Newsweek

Пуск противокорабельной крылатой ракеты "Нептун". Фото: defence-ua.com

Украина адаптирует противокорабельные ракеты "Нептун" отечественного производства для нанесения ударов на большие расстояния. Нехватка дальнобойных ракет заставляет Украину модернизировать свое имеющееся оружие.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Читайте также:

Модернизация украинских ракет "Нептун"

Эксперты предполагают, что Украина адаптирует отечественные противокорабельные ракеты "Нептун" для усиления своих возможностей удара на дальние расстояния, в том числе и во временно оккупированном Крыму.

"Модифицированные ракеты "Нептун", которые Киев разработал непосредственно перед началом полномасштабной войны в стране, являются частью более широких недавних усилий Украины по увеличению своей мощности дальнего удара", — считает заместитель директора противоракетной обороны Ян Уильямс.

Отмечается, что новым украинским противокорабельным ракетам "Нептун" приписывали уничтожение российского черноморского флагмана "Москва", что стало громким смущением для Кремля спустя всего несколько месяцев после 18-месячного вторжения.

По его словам, у Украины нет доступа к американской системе тактических баллистических ракет ATACMS или крылатой ракеты дальнего радиуса действия Taurus немецкого производства. И Вашингтон, и Берлин отказались предоставить Украине эти системы, несмотря на то, что Лондон и Париж в начале этого года передали Украине англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow или SCALP.

Уильямс считает, что Украина адаптируется и использует то, что у нее под рукой, но это не должно рассматриваться как долгосрочное решение для ударов на большие расстояния.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что российские граждане сталкиваются с последствиями применения украинского вооружения дальнего действия. При этом военные действия Украины направлены исключительно на военные объекты, а не мирное население.