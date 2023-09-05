Україна модернізує протикорабельні ракети для ударів на великі відстані, — Newsweek

Пуск протикорабельної крилатої ракети "Нептун". Фото: defence-ua.com

Україна адаптує протикорабельні ракети "Нептун" вітчизняного виробництва для завдання ударів на великі відстані. Брак далекобійних ракет змушує Україну модернізувати свою наявну зброю.

Про це повідомляє видання Newsweek.

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Експерти припускають, що Україна адаптує вітчизняні протикорабельні ракети "Нептун" для посилення своїх можливостей удару на далекі відстані, зокрема і в тимчасово окупованому Криму.

"Модифіковані ракети "Нептун", які Київ розробив безпосередньо перед початком повномасштабної війни в країні, "є частиною ширших недавніх зусиль України щодо збільшення своєї потужності дальнього удару", — вважає заступник директора протиракетної оборони Ян Вільямс.

Зазначається, що новим українським протикорабельним ракетам "Нептун" приписували знищення російського чорноморського флагмана "Москва", що стало гучним збентеженням для Кремля лише через кілька місяців після 18-місячного вторгнення.

За його словами, Україна не має доступу до американської системи тактичних балістичних ракет ATACMS або крилатої ракети дальнього радіуса дії Taurus німецького виробництва. І Вашингтон, і Берлін відмовилися надати Україні ці системи, попри те, що Лондон і Париж на початку цього року передали Україні англо-французькі крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, або SCALP.

Вільямс вважає, що Україна адаптується і використовує те, що є у неї під рукою, але це не повинно розглядатися як довгострокове рішення для ударів на великі відстані.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що російські громадяни стикаються з наслідками застосування українського озброєння дальньої дії. При цьому військові дії України спрямовані виключно на військові об'єкти, а не на мирне населення.