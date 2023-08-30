Украина могла получить F-16 с ракетами еще год назад, — эксперт

Самолет F-16 в полете. Фото: Википедия

Решение о предоставлении Украине как истребителей F-16, так и ракет и бомб к ним принимает один человек — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Украина могла бы получить все это еще в прошлом, но в США учитывают возможность эскалации войны вплоть до ядерного конфликта со стороны России.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, решение предоставлять или не предоставлять Украине истребители F-16 и ракеты этих самолетов — это прерогатива одного человека, президента США Джо Байдена.

"Все упирается в его видение ситуации. В том, как он видит геополитику, войну, процесс предоставления оружия", — подчеркнул эксперт.

Самолеты еще год назад

По словам полковника ВСУ, украинская армия вполне могла получить и американские самолеты F-16, и основное вооружение по широкой (более 100 разнообразных единиц) номенклатуры — ракеты и бомбы — еще в 2022 году.

"Но американцы действуют постепенно потому, что они проверяют реакцию россиян на поставку того или иного оружия — не вызовет ли это эскалации вплоть до ядерного конфликта, которого никто на Западе не хочет", — пояснил Петр Черник.

Напомним, что ранее Новини.LIVE писали о том, почему крылатая ракета AGM-158 JASSM важна для ВСУ в контексте передачи украинским Воздушным силам истребителей F-16.