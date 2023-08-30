Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна могла отримати F-16 з ракетами ще рік тому, — експерт arrow

Україна могла отримати F-16 з ракетами ще рік тому, — експерт

30 серпня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна могла отримати F-16 з ракетами ще рік тому, — експерт
Літак F-16 у польоті. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Рішення про надання Україні як винишувачів F-16, так і ракет та бомб до них, ухвалює одна людина — президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Україна могла б отримати усе це ще минулоріч, але в США зважають на можливість ескалації війни аж до ядерного конфлікту з боку Росії.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

Хто вирішує питання надання Україні F-16

За словами Петра Черника, рішення надавати чи не надавати Україні винищувачі F-16 та ракети до цих літаків - це прерогатива однієї людини, президента США Джо Байдена.

"Все упирається в його бачення ситуацію. В те, як він бачить геополітику, війну, процес надання зброї", — підкреслив експерт.

Літаки ще рік тому

За словами полковника ЗСУ, українська армія цілком могла отримати і американські літаки F-16, і основне озброєння із широкої (понад 100 різноманітних одиниць) номенклатури — ракети і бомби — ще 2022 року.

"Але американці діють поступово тому, що вони перевіряють реакцію росіян на постачання тієї чи іншої зброї — чи не викличе це ескалації аж до ядерного конфлікту, якого ніхто на Заході не хоче", — пояснив Петро Черник.

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE писали про те, чому крилата ракета AGM-158 JASSM є важливою для ЗСУ в контексті передачі українським Повітряним силам винищувачів F-16. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини 29 серпня: прощання з пілотом "Джусом", просування ЗСУ, угода з Японією

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз