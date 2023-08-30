Україна могла отримати F-16 з ракетами ще рік тому, — експерт

Літак F-16 у польоті. Фото: Вікіпедія

Рішення про надання Україні як винишувачів F-16, так і ракет та бомб до них, ухвалює одна людина — президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Україна могла б отримати усе це ще минулоріч, але в США зважають на можливість ескалації війни аж до ядерного конфлікту з боку Росії.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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За словами Петра Черника, рішення надавати чи не надавати Україні винищувачі F-16 та ракети до цих літаків - це прерогатива однієї людини, президента США Джо Байдена.

"Все упирається в його бачення ситуацію. В те, як він бачить геополітику, війну, процес надання зброї", — підкреслив експерт.

Літаки ще рік тому

За словами полковника ЗСУ, українська армія цілком могла отримати і американські літаки F-16, і основне озброєння із широкої (понад 100 різноманітних одиниць) номенклатури — ракети і бомби — ще 2022 року.

"Але американці діють поступово тому, що вони перевіряють реакцію росіян на постачання тієї чи іншої зброї — чи не викличе це ескалації аж до ядерного конфлікту, якого ніхто на Заході не хоче", — пояснив Петро Черник.

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE писали про те, чому крилата ракета AGM-158 JASSM є важливою для ЗСУ в контексті передачі українським Повітряним силам винищувачів F-16.