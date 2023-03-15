Украина может получить поддержку со стороны нескольких стран в виде истребителей МиГ-29

Истребители МиГ-29

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что несколько стран готовы отправить истребители МиГ-29 в Украину, однако он не уточнил, о каких странах идет речь. Тем не менее Польша получила ясные заявления от этих стран.

Об этом пишет Bloomberg.

Истребители для Украины

Несколько стран готовы отправить в Украину истребители МиГ-29, заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер, не назвав их. Он добавил, что Польша получила от них "четкие заявления".

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что Польша может поставить Украине самолеты советской эпохи в ближайшие недели, что станет шагом, который перешагнет порог среди стран-членов НАТО, осторожных в отношении отправки военно-воздушных сил.

Словакия, южный сосед Польши по НАТО, также повысила вероятность поставок МиГов, хотя решение было задержано политическими распрями в преддверии досрочных выборов в сентябре. Другими союзниками по НАТО, имеющими на вооружении МиГи, являются Болгария, Хорватия и Румыния.

Напомним, 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила передачу старых финских истребителей Hornet для Украины. Премьер Финляндии отметила, что обсуждение вопроса об авиации находится на очень ранней стадии. Для этого нужно широкое международное сотрудничество.

Однако в Минобороны Финляндии заявили, что эти самолеты еще нужны стране.

Также недавно в интервью Новини.LIVE конгрессвумен Марси Каптур заявила, что США может предоставить Украине самолеты F-16, но решение об их передаче будет принято только в коалиции с Европейским Союзом.