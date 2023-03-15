Україна може отримати підтримку з боку кількох країн у вигляді винищувачів МіГ-29

Винищувачі МіГ-29

Офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що кілька країн готові відправити винищувачі МіГ-29 до України, проте він не уточнив, про які країни йдеться. Однак, Польща отримала ясні заяви від цих країн.

Про це пише Bloomberg.

Винищувачі для України

Декілька країн готові відправити в Україну винищувачі МіГ-29, заявив офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер, не назвавши їх. Він додав, що Польща отримала від них "чіткі заяви".

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив у вівторок, що Польща може поставити Україні літаки радянської епохи протягом найближчих тижнів, що стане кроком, який переступить поріг серед країн-членів НАТО, обережних щодо відправлення військово-повітряних сил.

Словаччина, південний сусід Польщі з НАТО, також підвищила ймовірність постачання МіГів, хоча рішення було затримано політичними чварами напередодні дострокових виборів у вересні. Іншими союзниками НАТО, які мають на озброєнні МіГи, є Болгарія, Хорватія та Румунія.

Нагадаємо, 10 березня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін допустила передачу старих фінських винищувачів Hornet для України. Прем'єр Фінляндії зазначила, що обговорення питання про авіацію перебуває на дуже ранній стадії. Для цього потрібна широка міжнародна співпраця.

Однак у Міноборони Фінляндії заявили, що ці літаки ще потрібні країні.

Також нещодавно в інтерв'ю Новини.LIVE конгресвумен Марсі Каптур заявила, що США може надати Україні літаки F-16, але рішення про їх передачу буде ухвалено лише у коаліції з Європейським Союзом.