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Украина может получить ракеты ATACMS в новом пакете США, — ABC

9 сентября 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украина может получить ракеты ATACMS в новом пакете США, — ABC
Ракета большой дальности ATACMS взмывает в воздух. Фото: US Army
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Администрация Джозефа Байдена скорее всего отправит Украине тактические ракетные системы дальнего действия (ATACMS). Это произойдет в рамках оборонной помощи для отражения полномасштабного вторжения РФ.

Так утверждают американские чиновники. Об этом отмечает издание ABC News.

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Издание пишет, основываясь на собственные источники, что ракеты, вероятно, будут включены в будущий пакет помощи в области безопасности.

"Они приближаются", — сказал один чиновник, который имел доступ к планам помощи в сфере безопасности.

Правда, чиновник подчеркивает, что окончательное решение еще не принято.

Эксперты издания утверждают, что развертывание ATACMS могло бы позволить Украине достигать цели почти в четыре раза дальше, чем сейчас.

Отметим, что в июле 2022 года советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США "готовы пойти на риск", но намекал, что отправка ATACMS может привести к прямому конфликту с Россией.

Напомним, Украина адаптирует противокорабельные ракеты "Нептун" отечественного производства для нанесения ударов на большие расстояния. Нехватка дальнобойных ракет заставляет Украину модернизировать свое имеющееся оружие.

Отмечается, что новым украинским противокорабельным ракетам "Нептун" приписывали уничтожение российского черноморского флагмана "Москва".

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