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Україна може отримати ракети ATACMS у новому пакеті США, — ABC

9 вересня 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Україна може отримати ракети ATACMS у новому пакеті США, — ABC
Ракета великої дальності ATACMS злітає у повітря. Фото: US Army
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Адміністрація Джозефа Байдена, швидше за все, відправить Україні тактичні ракетні системи дальньої дії (ATACMS). Це відбудеться в рамках оборонної допомоги для відбиття повномасштабного вторгнення РФ.

Таке стверджують американські чиновники. Про це зазначає видання ABC News.

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Видання пише, спираючись на власні джерела, що ракети, ймовірно, будуть включені в майбутній пакет допомоги в галузі безпеки.

"Вони наближаються", — сказав один чиновник, який мав доступ до планів допомоги в сфері безпеки.

Щоправда, при цьому чиновник підкреслює, що остаточне рішення ще не ухвалене. 

Експерти видання стверджують, що розгортання ATACMS могло б дозволити Україні досягати цілей майже в чотири рази далі, ніж зараз.  

Зауважимо, у липні 2022 року радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США "готові піти на ризик", але натякав, що відправка ATACMS може призвести до прямого конфлікту з Росією.

Нагадаємо, Україна адаптує протикорабельні ракети "Нептун" вітчизняного виробництва для завдання ударів на великі відстані. Брак далекобійних ракет змушує Україну модернізувати свою наявну зброю.

Зазначається, що новим українським протикорабельним ракетам "Нептун" приписували знищення російського чорноморського флагмана "Москва".

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