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Украина наращивает мощности производства дронов-камикадзе, — Укроборонпром

8 мая 2024 14:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украина наращивает мощности производства дронов-камикадзе, — Укроборонпром
Боец ВСУ с дроном. Фото иллюстративное: Владимир Зеленский / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украина активно наращивает свои мощности в производстве дронов-камикадзе. В 2024 году она догнала РФ по производству беспилотников, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136.

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью для издания "АрмияInform".

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Сметанин отметил, что украинские частные производители заключают ряд контрактов, преимущественно на лицензионное производство. Поскольку частные компании не всегда способны удовлетворить спрос, они заключают соглашения на лицензионное производство, вовлекая в процесс предприятия "Укроборонпром".

"Это уже принесло результаты. В 2024 году Украина сравнялась с Россией по количеству производства дронов-камикадзе, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников", — отметил он.

"Глава Укроборонпрома" также подтвердил слова министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который отметил, что  "то, что взрывается в России — это все наше".

Для разработки нового вооружения привлечено большое количество частных предприятий-разработчиков и ученых.

"У нас есть разработки, которые уже сегодня поражают своей инновационностью, а также отвечающие требованиям будущего", — добавил генеральный директор "Укроборонпрома".

Напомним, в Великобритании рассматривается возможность закупить китайские детали для беспилотников в качестве помощи Украине.

Кроме того, правительство Канады в рамках Коалиции дронов передаст Киеве 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger.

Укроборонпром
ВСУ
беспилотники
армия
дроны
война в Украине
Россия

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