Украина наращивает мощности производства дронов-камикадзе, — Укроборонпром

Боец ВСУ с дроном. Фото иллюстративное: Владимир Зеленский / Telegram

Украина активно наращивает свои мощности в производстве дронов-камикадзе. В 2024 году она догнала РФ по производству беспилотников, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136.

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью для издания "АрмияInform".

Читайте также:

Производство дронов-камикадзе в Украине.

Сметанин отметил, что украинские частные производители заключают ряд контрактов, преимущественно на лицензионное производство. Поскольку частные компании не всегда способны удовлетворить спрос, они заключают соглашения на лицензионное производство, вовлекая в процесс предприятия "Укроборонпром".

"Это уже принесло результаты. В 2024 году Украина сравнялась с Россией по количеству производства дронов-камикадзе, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников", — отметил он.

"Глава Укроборонпрома" также подтвердил слова министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который отметил, что "то, что взрывается в России — это все наше".

Для разработки нового вооружения привлечено большое количество частных предприятий-разработчиков и ученых.

"У нас есть разработки, которые уже сегодня поражают своей инновационностью, а также отвечающие требованиям будущего", — добавил генеральный директор "Укроборонпрома".

Напомним, в Великобритании рассматривается возможность закупить китайские детали для беспилотников в качестве помощи Украине.

Кроме того, правительство Канады в рамках Коалиции дронов передаст Киеве 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger.