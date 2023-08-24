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Украина не имеет никакого отношения к гибели Пригожина, — Зеленский

24 августа 2023 15:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина не имеет никакого отношения к гибели Пригожина, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина не имеет никакого отношения к ликвидации Евгения Пригожина. Тем не менее, эта ситуация может послужить интересам нашего государства.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщил корреспондент Новини.Live.

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"Когда мы просили у западных союзников помощи самолетами, мы не это имели в виду. Впрочем, эта ситуация тоже в какой-то мере нам поможет", — пошутил Президент.

Также Зеленский намекнул, что виновных в ликвидации командира наемников следует искать в Кремле.

"Все понимают, кто имеет отношение", — заявил Президент.

Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ППК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Добавим, после авиакатастрофы и информации о смерти Евгения Пригожина боевики "Вагнера" заявили, что "готовы стартовать". Наемники обвиняют в убийстве Евгения Пригожина "заигравшегося" кремлевского "черта".

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