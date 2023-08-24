Украина не имеет никакого отношения к гибели Пригожина, — Зеленский
Украина не имеет никакого отношения к ликвидации Евгения Пригожина. Тем не менее, эта ситуация может послужить интересам нашего государства.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщил корреспондент Новини.Live.
Все понимают, чьих это рук дело
"Когда мы просили у западных союзников помощи самолетами, мы не это имели в виду. Впрочем, эта ситуация тоже в какой-то мере нам поможет", — пошутил Президент.
Также Зеленский намекнул, что виновных в ликвидации командира наемников следует искать в Кремле.
"Все понимают, кто имеет отношение", — заявил Президент.
Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ППК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.
Также мы писали, что в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Добавим, после авиакатастрофы и информации о смерти Евгения Пригожина боевики "Вагнера" заявили, что "готовы стартовать". Наемники обвиняют в убийстве Евгения Пригожина "заигравшегося" кремлевского "черта".