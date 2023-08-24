Україна не має жодного відношення до загибелі Пригожина, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Скриншот

Україна не має жодного відношення до ліквідації Євгенія Пригожина. Тим не менш ця ситуація може послужити інтересам нашої держави.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомив кореспондент Новини.Live.

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Всі розуміють, чиїх це рук справа

"Коли ми просили у західних союзників допомоги літаками, ми не це мали на увазі. Втім, ця ситуація теж певною мірою нам допоможе", — пожартував Президент.

Також Зеленський натякнув, що винних у ліквідаціїї командира найманців варто шукати в Кремлі.

"Всі розуміють, хто має відношення", — заявив Президент.

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, після авіакатастрофи та інформації про смерть Євгена Пригожина бойовики "Вагнера" заявили, що "готові стартувати". Найманці звинувачують у вбивстві Євгена Пригожина кремлівського "чорта", який "загрався".