Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна не має жодного відношення до загибелі Пригожина, — Зеленський arrow

Україна не має жодного відношення до загибелі Пригожина, — Зеленський

24 серпня 2023 15:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна не має жодного відношення до загибелі Пригожина, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна не має жодного відношення до ліквідації Євгенія Пригожина. Тим не менш ця ситуація може послужити інтересам нашої держави.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомив кореспондент Новини.Live.

Читайте також:

Всі розуміють, чиїх це рук справа

"Коли ми просили у західних союзників допомоги літаками, ми не це мали на увазі. Втім, ця ситуація теж певною мірою нам допоможе", — пожартував Президент.

Також Зеленський натякнув, що винних у ліквідаціїї командира найманців варто шукати в Кремлі.

"Всі розуміють, хто має відношення", — заявив Президент.

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Також ми писали, що у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Додамо, після авіакатастрофи та інформації про смерть Євгена Пригожина бойовики "Вагнера" заявили, що "готові стартувати". Найманці звинувачують у вбивстві Євгена Пригожина кремлівського "чорта", який "загрався".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як змінювався Майдан Незалежності: фотофакти

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз