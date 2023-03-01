Украина не наносит удары по рф дронами, — Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по территории рф. Это было ответом на обвинения со стороны российских властей в том, что Украина использует беспилотные летательные аппараты для атак на регионы рф.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
-
Американские конгрессмены давят на Белый дом, требуя предоставить Украине F-16, — СМИ
-
Бизнес призывает ООН и Турцию продолжить зерновую инициативу
-
В Украину идет настоящая весна: синоптики рассказали о погоде на завтра
-
Умер рекордсмен чемпионата мира по футболу Жюст Фонтен
-
Ответственная за депортацию украинских детей: активисты киберпротивления "слили" личные документы Марии Львовой-Беловой
-
Это конец: Чарльз III выселил принца Гарри и Меган Маркл из дома у Виндзорского замка
-
Ситуация в море меняется достаточно динамично — Гуменюк
-
Разрабатывал диверсионный план для рф: экс-главу полиции Винницкой области подозревают в госизмене
-
В порты Одесчины "завезли" радиологический материал: в МИД опровергли очередной фейк россиян
-
ВСУ могут отступить от Бахмута, — советник Зеленского
Украина не наносит удары по рф
Подоляк подчеркнул, что Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации своих территорий и это является аксиомой.
По словам советника главы ОП, на территории рф нарастают процессы паники и распада, что проявляется в увеличении внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры. Несмотря на это, Украина не пользуется такими методами и продолжает вести оборонительную войну.
"Украина не наносит удары по территории рф. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации своих территорий", — указал Подоляк.
Напомним, что заместитель руководителя Совбеза россии Дмитрий Медведев начал угрожать, что, если встанет вопрос о существовании рф, под вопросом будет существование самой человеческой цивилизации.
В статье для пропагандистского издания Известия Медведев написал, что "мир без россии нам не нужен".
Добавим, что в начале февраля Медведев угрожал Украине ядерным ударом в случае деоккупации Крыма.