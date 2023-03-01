Украина не наносит удары по рф дронами, — Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по территории рф. Это было ответом на обвинения со стороны российских властей в том, что Украина использует беспилотные летательные аппараты для атак на регионы рф.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Украина не наносит удары по рф

Подоляк подчеркнул, что Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации своих территорий и это является аксиомой.

По словам советника главы ОП, на территории рф нарастают процессы паники и распада, что проявляется в увеличении внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры. Несмотря на это, Украина не пользуется такими методами и продолжает вести оборонительную войну.

"Украина не наносит удары по территории рф. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации своих территорий", — указал Подоляк.

Напомним, что заместитель руководителя Совбеза россии Дмитрий Медведев начал угрожать, что, если встанет вопрос о существовании рф, под вопросом будет существование самой человеческой цивилизации.

В статье для пропагандистского издания Известия Медведев написал, что "мир без россии нам не нужен".

Добавим, что в начале февраля Медведев угрожал Украине ядерным ударом в случае деоккупации Крыма.