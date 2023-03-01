Україна не завдає ударів по рф дронами, — Подоляк

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по території рф. Це було відповіддю на звинувачення з боку російської влади в тому, що Україна використовує безпілотні літальні апарати для атак на регіони рф.

Про це Подоляк написав у Twitter.

Україна не завдає ударів по рф

Подоляк наголосив, що Україна веде оборонну війну з метою деокупації своїх територій, і це є аксіомою.

За словами радника голови ОП, на території рф наростають процеси паніки та розпаду, що проявляється у збільшенні внутрішніх атак невстановлених літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури. Попри це Україна не користується такими методами та продовжує вести оборонну війну.

"Україна не завдає ударів по території росії. Україна веде оборонну війну з метою деокупації своїх територій", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що заступник керівника Ради безпеки росії Дмитро Медведєв почав погрожувати, що, якщо постане питання про існування росії, під питанням буде існування самої людської цивілізації.

У статті для пропагандистського видання Известия Медведєв написав, що "світ без росії нам не потрібен".

Додамо, що на початку лютого Медведєв погрожував Україні ядерним ударом у разі деокупації Криму.