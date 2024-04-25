Ракеты ATACMS: характеристики и модификации ракет АТАКАМС

Запуск американской ракеты ATACMS. Фото: Википедия

Соединенные Штаты Америки наконец-то решили судьбу нового пакета военной помощи для Украины. Ключевой позицией в этом пакете станут дальнобойные баллистические ракеты MGM-140 ATACMS — но не те, которые ВСУ получали раньше. Какие ракеты приедут в Украину и почему они испугали руководство России — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Почему россияне испугались ATACMS

Эпопея с голосованием за большой, 60-миллиардный пакет помощи для Украины в Конгрессе Соединенных Штатов Америки подошла к концу. И Палата представителей, и Сенат наконец-то поддержали этот билль, президент Байден уже подписал его — поэтому это означает, что вскоре Вооруженные силы Украины получат новое оружие.

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Одной из самых главных позиций во всем списке, который, как говорится, Пентагон подготовил заранее, — дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Украина уже получала и использовала такие ракеты, и Новини.LIVE уже писали об истории этого оружия. В частности, о стоимости американских ракет MGM-140.

Но на этот раз ситуация несколько иная — и тому свидетельством является неожиданно резкая реакция на новый пакет американской помощи со стороны военно-политического руководства Российской Федерации. Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии для Новини.LIVE объяснил, что это связано именно с ракетами ATACMS. Точнее, с тем, какие ракеты должны получить Вооруженные силы Украины.

Как украинцы раньше использовали ATACMS

Напомним, что Украина в 2023 году получила и тогда же использовала так называемую базовую модель ракет производства американской компании Lockheed Martin Corporation — MGM-140A ATACMS Block 1, или М39. Одной из главных характеристик ракет является дальность стрельбы, в наших условиях, когда война ведется не только на фронте, но и в тылу — этот показатель играет значительную роль.

Так вот, базовая версия Block 1 имела дальность поражения до 165 км. Это позволило в ночь на 17 октября 2023 года нанести точный удар по аэродромам, расположенным возле оккупированных Бердянска и Луганска.

Кроме того, в ночь на 17 апреля 2024 года был нанесен удар по другому аэродрому, одной из ключевых для южной группировки оккупационных войск – в городе Джанкой на севере оккупированного Крымского полуострова. Считается, что там были использованы баллистические ракеты ATACMS.

Модификации MGM-140

Впрочем, 165 километров от более-менее безопасного места запуска ракет (а запускаются они, как вы понимаете, не с линии фронта, а несколько глубже) — это расстояние, не позволяющее держать под огневым ударом всю оккупированную россиянами территорию Украины. Прежде всего, речь обо всем Крымском полуострове, особенно его южной (Севастополь) и восточной (Керчь) части.

Но у компании Lockheed Martin есть целый ряд новых модификаций ракет MGM-140, которые имеют значительно большую дальность — до 300 или даже до 310 километров. Именно наличие у Соединенных Штатов Америки таких ракет и возможность передачи именно таких модификаций Вооруженным силам Украины и вызвало почти истерическую реакцию у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, намекающего на то, что ответом на передачу более мощных и опасных для оккупантов ракет может стать превентивный ядерный удар по позициям ВСУ.

Какие ракеты ATACMS могут накрывать всю оккупированную россиянами территорию Украины, вплоть до ключевой логистической артерии на юге — Крымского моста? Именно о них мы вам и расскажем.

Более легкая, но более мощная ракета

Как известно, базовый вариант MGM-140A ATACMS Block 1 американская армия получила в свое распоряжение в 1991 году. Спустя семь лет вооруженные силы США получили первую модификацию ATACMS — MGM-140B ATACMS Block 1A или (краткое название) М39А1.

Как можно понять уже из названия — это была практически та же ракета, с определенными отличиями. Во-первых, она была значительно легче — не 1670 килограммов, как М39, а всего 1320. И боевых элементов M74 (а обе эти ракеты в боевой части состояли из кассетных боеприпасов) — не 950, а только 275.

Причиной таких изменений стало то, что ракета должна была пролететь значительно большее расстояние до 300 километров. Таким образом, конструкторам пришлось пожертвовать массой ради дальности. Кроме того, управление М39А1 состояло не только из базовой инерциальной системы, в нее добавили еще и приемник спутниковой системы навигации NAVSTAR. Улучшилась и точность удара – показатель КВО (кругового вероятного отклонения) уменьшился с 225-250 до 100 метров.

Показатель подлинной высокоточности

Вероятно, именно такие ракеты и получат вооруженные силы Украины. Поскольку их также было произведено немало — более 600 единиц, из которых к середине 2022 года использовали только 74 ракеты. Поэтому у Соединенных Штатов Америки (даже ввиду того, что ATACMS в разных модификациях приобрели по меньшей мере семь стран) достаточно этого оружия, чтобы поделиться с Украиной.

Но на этом линейка ATACMS никак не завершается. С 2001 по 2017 годы были разработаны еще три модификации MGM-140, известные под индексами M48, M57 и M57E1. Эти ракеты также были произведены несколько сотен, особенно много в США изготовили модификаций MGM-164 ATACMS 2000 (М57) — 513, из них пока не была использована ни одна.

Эти ракеты несут осколочно-фугасные заряды WDU-18/B, а точность поражения у них просто фантастическая — менее 10 метров. Это действительно высокоточное оружие, в отличие от российских ракет, так что если Вооруженным силам Украины перепадут именно такие модификации ATACMS — ни один российский объект на территории Крымского полуострова можно считать потенциально уничтоженным (потому что россияне не могут противодействовать этим американским ракетам). Включая Крымский мост. А он, как уже писали Новини.LIVE, остается фактически единственным путем поставки оружия, боеприпасов и мобилизованных военнослужащих из Краснодарского края в Крым и дальше на Херсонщину.

Поэтому предоставление таких американских ракет серьезно изменяет ситуацию на южном направлении театра военных действий в пользу Украины.