Ракети ATACMS: характеристики та модифікації ракет АТАКМС

Запуск американської ракети ATACMS. Фото: Вікіпедія

Сполучені Штати Америки нарешті вирішили долю нового пакету військової допомоги для України. Ключовою позицією у цьому пакеті стануть далекобійні балістичні ракети MGM-140 ATACMS – але не ті, які ЗСУ отримували раніше. Які ракети приїдуть до України і чому вони налякали керівництво Росії — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Чому росіяни злякалися ATACMS

Епопея із голосуванням за великий, 60-мільярдний пакет допомоги для України у Конгресі Сполучених Штатів Америки добігла кінця. І Палата представників, і Сенат нарешті підтримали цей білль, президент Байден уже підписав його — тож це означає, що невдовзі Збройні сили України отримають нову зброю.

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Однією із найголовніших позицій у всьому списку, який, як кажуть, Пентагон підготовив заздалегідь — є далекобійні балістичні ракети ATACMS. Україна уже отримувала і використовувала такі ракети, і Новини.LIVE уже писали про історію цієї зброї. Зокрема, про вартість американських ракет MGM-140.

Та цього разу ситуація дещо інша — і свідченням цього є несподівано різка реакція на новий пакет американської допомоги з боку військово-політичного керівництва Російської Федерації. Український військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі для Новини.LIVE пояснив, що це пов’язано саме із ракетами ATACMS. Точніше, тим, які саме ракети мають отримати Збройні сили України.

Як українці раніше використовували ATACMS

Нагадаємо, що Україна 2023 року отримала і тоді ж використала так звану базову модель ракет виробництва американської компанії Lockheed Martin Corporation — MGM-140A ATACMS Block 1, або ж М39. Однією із головних характеристик для ракет є дальність стрільби, в наших умовах, коли війна ведеться не тільки на фронті, а і в тилу — цей показник відіграє значну роль.

Так от, базова версія Block 1 мала дальність ураження до 165 кілометрів. Це дозволило у ніч проти 17 жовтня 2023 року завдати влучних ударів по аеродромах, розташованих біля окупованих Бердянська та Луганська.

Крім того, у ніч на 17 квітня 2024 року був завданий удар по іншому аеродрому, одному із ключових для південного угруповання окупаційних військ – у місті Джанкой на півночі окупованого Кримського півострова. Вважається, що там також були використані балістичні ракети ATACMS.

Модифікації MGM-140

Втім, 165 кілометрів від більш-менш безпечного місця запуску ракет (а запускаються вони, як ви розумієте, не з лінії фронту, а дещо глибше) — це відстань, яка не дозволяє тримати під вогневим ударом усю окуповану росіянами територію України. Перш за все, мова про увесь Кримський півострів, особливо його південну (Севастополь) та східну (Керч) частини.

Та у компанії Lockheed Martin є ціла низка новіших модифікацій ракет MGM-140, які мають значно більшу дальність — до 300 чи навіть до 310 кілометрів. Саме наявність у Сполучених Штатів Америки таких ракет і можливість передачі саме таких модифікацій Збройним силам України й викликало майже істеричну реакцію у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який почав натякати на те, що відповіддю на передачу потужніших і не безпечніших для окупантів ракет може стати превентивний ядерний удар по позиціях ЗСУ.

Які ж ракети ATACMS можуть накривати усю окуповану росіянами територію України, аж до ключової логістичної артерії на півдні — Кримського мосту? Саме про них ми вам і розповімо.

Легша, але потужніша ракета

Як відомо, базовий варіант MGM-140A ATACMS Block 1 американська армія отримала у своє розпорядження 1991 року. Через сім років збройні сили США отримали першу модифікацію ATACMS — MGM-140B ATACMS Block 1A або (коротка назва) М39А1.

Як можна зрозуміти уже з назви — це була практично та сама ракета, з певними відмінностями. По-перше, вона була значно легшою — не 1670 кілограмів, як М39, а лише 1320. І бойових елементів M74 (а обидві ці ракети у бойовій частині складалися із касетних боєприпасів) — не 950, а лише 275.

Причиною таких змін стало те, що ракета мала пролетіти значно більшу відстань — до 300 кілометрів. Таким чином, конструкторам довелося пожертвувати масою заради дальності. Крім того, управління М39А1 складалося не тільки з базової інерціальної системи, до неї додали ще й приймач супутникової системи навігації NAVSTAR. Покращилася й точність удару — показник КІО (кругового імовірного відхилення) зменшився від 225-250 до 100 метрів.

Показник справжньої високої точності

Імовірно, саме такі ракети й отримають Збройні сили України. Оскільки їх також було вироблено чимало — понад 600 одиниць, з яких на середину 2022 року використали лише 74 ракети. Тож у Сполучених Штатів Америки (навіть зважаючи на те, що ATACMS у різних модифікаціях придбали щонайменше семеро країн) достатньо цієї зброї, аби поділитися із Україною.

Та на цьому лінійка ATACMS аж ніяк не завершується. З 2001 по по 2017 роки були розроблені ще три модифікації MGM-140, відомі під індексами M48, M57 та M57E1. Цих ракет також було вироблено кілька сотень, особливо багато в США виготовили модифікацій MGM-164 ATACMS 2000 (М57) — 513, з них поки що не була використана жодна.

Ці ракети несуть осколочно-фугасні заряди WDU-18/B, а точність ураження у них просто фантастична — менше 10 метрів. Це справді високоточна зброя, на відміну від російських ракет, тож якщо Збройним силам України перепадуть саме такі модифікації ATACMS — жодний російський об’єкт на території Кримського півострова можна вважати потенційно знищеним (бо росіяни не мають протидії проти цих американських ракет). Включно із Кримським мостом. А він, як уже писали Новини.LIVE, залишається фактично єдиним шляхом постачання зброї, боєприпасів та мобілізованих військовослужбовців з Краснодарського краю в Крим і далі на Херсонщину.

Тож надання таких американських ракет серйозно змінює ситуацію на південному напрямку театру воєнних дій — на користь України.