Украина получит МиГ-29, но нуждается в более современных самолетах для защиты своего неба
Возможная передача Польшей и Словакией Украине самолетов МиГ-29 свидетельствует о продвижении процесса передачи боевой авиации. Это хорошая новость, но Украина нуждается в более современных самолетах, таких как F-16, чтобы обеспечить защиту своего неба от возможных воздушных угроз.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Передача самолетов
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что передаваемые самолеты МиГ-29, выпущенные еще во времена СССР, уже устарели и не обладают широким спектром вооружения для эффективной защиты. Однако, частичная передача этих самолетов может быть использована в качестве запчастей для имеющихся машин, так как авиатехника изнашивается в результате активных боевых действий.
Игнат также отметил, что Украине необходимы западные самолеты, такие как F-16, для более эффективной защиты от возможных воздушных террористических угроз. Несмотря на это, передача МиГ-29 говорит о продвижении процесса передачи боевой авиации и является положительным сигналом в этом направлении.
"Нам нужны западные самолеты, такие как F-16, прежде всего для того, чтобы оградить наше небо от воздушного терроризма", — подчеркнул спикер.
Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в ходе телемарафона, что для контрнаступления украинской армии важна не только бронированная техника и боеприпасы, но и авиация. Он отметил, что закрытое небо играет важную роль в успехе наземных операций.