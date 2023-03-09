Украина получит МиГ-29, но нуждается в более современных самолетах для защиты своего неба

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Возможная передача Польшей и Словакией Украине самолетов МиГ-29 свидетельствует о продвижении процесса передачи боевой авиации. Это хорошая новость, но Украина нуждается в более современных самолетах, таких как F-16, чтобы обеспечить защиту своего неба от возможных воздушных угроз.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Передача самолетов

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что передаваемые самолеты МиГ-29, выпущенные еще во времена СССР, уже устарели и не обладают широким спектром вооружения для эффективной защиты. Однако, частичная передача этих самолетов может быть использована в качестве запчастей для имеющихся машин, так как авиатехника изнашивается в результате активных боевых действий.

Игнат также отметил, что Украине необходимы западные самолеты, такие как F-16, для более эффективной защиты от возможных воздушных террористических угроз. Несмотря на это, передача МиГ-29 говорит о продвижении процесса передачи боевой авиации и является положительным сигналом в этом направлении.

"Нам нужны западные самолеты, такие как F-16, прежде всего для того, чтобы оградить наше небо от воздушного терроризма", — подчеркнул спикер.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в ходе телемарафона, что для контрнаступления украинской армии важна не только бронированная техника и боеприпасы, но и авиация. Он отметил, что закрытое небо играет важную роль в успехе наземных операций.