Україна отримає МіГ-29, але потребує більш сучасних літаків для захисту свого неба

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Можлива передача Польщею та Словаччиною Україні літаків МіГ-29 свідчить про поступ процесу передачі бойової авіації. Це хороша новина, але Україна потребує сучасніших літаків, таких як F-16, щоб забезпечити захист свого неба від можливих повітряних загроз.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Передача літаків

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслив, що літаки МіГ-29, що видаються ще за часів СРСР, вже застаріли та не володіють широким спектром озброєння для ефективного захисту. Однак, часткова передача цих літаків може бути використана як запчастини для наявних машин, оскільки авіатехніка зношується внаслідок активних бойових дій.

Ігнат також зазначив, що Україні потрібні західні літаки, такі як F-16, для більш ефективного захисту від можливих повітряних терористичних загроз. Попри це, передача МіГ-29 говорить про просування процесу передачі бойової авіації та є позитивним сигналом у цьому напрямку.

"Нам потрібні західні літаки, такі як F-16, перш за все для того, щоб убезпечити наше небо від повітряного тероризму", — наголосив спікер.

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у ході телемарафону, що для контрнаступу української армії важлива не лише броньована техніка та боєприпаси, а й авіація. Він зазначив, що закрите небо відіграє важливу роль у успіху наземних операцій.