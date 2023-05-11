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Украина получила ракеты, которые достанут до Крымского моста

11 мая 2023 22:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Британия поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow: анализ
Британская крылатая ракета Storm Shadow на истребителе. Фото: Wikimedia commons
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Британская крылатая ракета Storm Shadow, которые получила Украина, может попадать в цель по заданным координатам до 300 км. Но для того, чтобы попасть по Крымскому мосту, например, надо запустить с двадцаток Storm Shadow, чтобы 3-4 из них попали в цель. Остальное, скорее всего, будет сбито ПВО врага.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт Роман Свитан.

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По его словам, Storm Shadow не является аналогом американских дальнобойных ракет ATACMS, о которых Украина уже давно просит у западных союзников. Ведь ATACMS — баллистическая ракета, которая отстреливается вверх, а затем падает вниз. Ее очень сложно перехватить.

Storm Shadow
Британская ракета Storm Shadow. Фото: Новини.LIVE

А вот Storm Shadow — крылатая ракета, говорит Свитан, запускается из самолета, раскрывает крылья, включает самолетный двигатель и летит как самолет следующие 300 км. А дальше попадает в цель в зависимости от заданных координат.

Роман Свитан
Роман Свитан. Фото: скрин YouTube

"Для пробития ПВО противника необходимо большое количество ракет. Например, по Крымскому мосту следует выпустить 20 штук, чтобы 3-4 долетели до цели. А вот по военным объектам Крыма удары лучше наносить беспилотниками, а не ракетами", — говорит Свитан.

Также, по его словам, сейчас Украина практически нет собственных ракет. Ракета "Ольха", которая летит на 100-110 км по заданным координатам, используется для РСЗО. Также есть противокаробельные ракеты "Нептун", которыми ВСУ потопили крейсер "Москва" в апреле 2022 года.

Storm Shadow
Британская ракета Storm Shadow. Фото: Crown

"Гипотетически Украина изготовляла ракету "Громм-2" из проекта "Сапсан". Это баллистическая ракета с дальностью до 500 км. Некий "Искандер". Однако мы продали их Саудовской Аравии вместе с документацией. Да, ракету можно повторить, и, возможно, это уже и делается. Однако их у нас очень мало. Мы практически голые и босые, что-то строили в стране, но вот с производством ракет у нас не сложилось", — подытожил Свитан.

Storm Shadow: характеристики ракеты

  • масса — 1 300 кг
  • длина — 5,1 м
  • диаметр — 0,5 м
  • боевая часть — 450 кг
  • дальность — 300 км
  • высота полета — 30-40 м

Storm Shadow – крупная крылатая ракета производства Британии и Франции. Она предназначена для уничтожения хорошо защищенных стационарных объектов. Благодаря стелс-технологиям может обходить средства радиоэлектронного противодействия.

После запуска из самолета ракета летит со скоростью 1000 км/ч, ориентируясь по местности с помощью GPS. Перед приближением к цели ракета набирает высоту и пикирует на объект наведения. Сначала выпускается суббоеприпас, пробивающий отверстие в стене сооружения, в него влетает основной боеприпас и детонирует.

Storm Shadow с 2003 года используется вооруженными силами Великобритании, Франции, Италии, Греции и других стран. Ракеты применялись во время боевых действий в Ираке и Ливии.

С радиусом действия до 290 км Storm Shadow станет самым дальнобойным оружием, которое Запад поставил Украине. Это позволит наносить удары по объектам на всей оккупированной территории, включая Керченский мост.

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